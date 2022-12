Cambio Radical no respaldará artículos de Reforma Tributaria que afecten VIS

A través de un comunicado, la bancada de Cambio radical en el Congreso, partido al cual pertenece el vicepresidente Germán Vargas Lleras, señaló que no respaldarán los artículos de la Reforma Tributaria que afecten los programas de vivienda.



“La bancada de Cambio Radical en el Congreso comparte plenamente las inquietudes que ha presentado el Vicepresidente Germán Vargas Lleras frente al impacto que algunos artículos de la reforma tributaria, presentada al legislativo, tendrían en la política de vivienda”, señala el comunicado.



Asimismo, reiteraron el llamado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para que reevalúe las propuestas incluidas en esta reforma y que van directamente relacionadas con los programas de vivienda, iniciativa que, según Cambio Radical, es una de las más exitosas del actual Gobierno.

“Esta bancada hace un llamado al Ministro de Hacienda para que recapacite en esa propuesta y le pide al resto del Congreso que evalúe las implicaciones que, de ser aprobada como está, tendría la reforma en una política que ha sido reconocida por la mayoría de colombianos como exitosa y que ha permitido reducir el déficit de vivienda para los más pobres de Colombia”, indicaron.



Este es el comunicado:



Cambio Radical no respaldará artículos de la reforma tributaria que afecten política de vivienda.



El solo anuncio de la reforma eliminando las exenciones a la construcción de la vivienda de interés social y prioritaria ha generado una parálisis en el sector cuyos primeros y principales afectados son los colombianos de menores recursos que tienen la expectativa de acceder a una vivienda con la ayuda del Gobierno Nacional.



Los pronunciamientos de Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, y David Barguil, presidente del directorio del Partido Conservador, en el mismo sentido son demostración clara de que este tema debe estar por encima de las discusiones partidistas y debe ser manejado con responsabilidad para no dar al traste con un esfuerzo sin precedentes en materia de vivienda.



Finalmente, desde ya, Cambio Radical anuncia que no acompañará ningún artículo de la reforma tributaria que afecte la política de vivienda.





Carlos Fernando Galán

Vocero Senado

CAMBIO RADICAL





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Las fuerzas armadas adelantan una ofensiva contra el ELN en siete departamentos del país... 6000 hombres han sido desplegados en el territorio nacional.

-El Hospital Santa Clara de Bogotá y la red de emergencias deberán responder en juicio por fallas en la atención a Rosa Elvira Cely.

-Despejan uno de los carriles de la vía Medellín Bogotá qué fue obstaculizado por el derrumbe causado en la cantera Las Nieves, en Copacabana, Antioquia.

-La Superintendencia de Servicios Públicos anunció que no habrá racionamiento el miércoles en la Costa y se mantendrá la vigilancia especial a Electricaribe.

-Se conoció en Venezuela una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se asegura que el presidente Nicolás Maduro es venezolano por nacimiento y no posee doble nacionalidad, como dice la oposición.

-Se corrieron las primeras prácticas del Gran Premio de México en la Fórmula 1 y Sebastian Vettel fue el más rápido.

-Desmantelada por la Policía una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el sector conocido como el cartuchito. Según las autoridades, los implicados movían más de 200 millones de pesos semanales en este negocio.

-La policía capturó a siete hombres señalados de robo a carros de valores y cajeros automáticos en Bogotá y en varias ciudades del país.