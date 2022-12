Cambio Radical respaldaría eventual alianza entre Peñalosa y Pardo: Carlos Galán

El senador Carlos Fernando Galán de Cambio Radical , quien ha acompañado a Enrique Peñalosa en su recorrido por la ciudad en busca de las firmas que ya recolectó para inscribir su candidatura a la Alcaldía, aseguró en Blu Radio que no descarta la posibilidad de una alianza entre el recién avalado por el partido y el candidato Rafael Pardo .

“No descarto que esa posibilidad de hacer alianza se mantenga. El partido respalda eso y la campaña de Peñalosa ha dicho que la puerta está abierta, el que la ha cerrado es Pardo. No es un tema privado, el senador Luis Fernando Velasco dijo públicamente que había que plantear la posibilidad entre Clara López y Rafael Pardo y eso es respetable. Si ellos quieren (la campaña de Pardo) hacer alianza con Peñalosa deben definirse porque no está claro con quién quiere aliarse”, expresó.

Galán afirmó que la candidatura de Peñalosa ha venido cogiendo fuerza hasta en sectores que cuando fue alcalde no lo apoyaban, como el gremio de conductores de transporte público y taxi. Además, comentó que Cambio Radical decidió otorgarle el aval porque lo ve como el candidato que puede “arreglar la ciudad”.

“La gente siente que es la persona indicada para Bogotá. Tiene la experiencia, la capacidad gerencial probada y la visión de ciudad para no solo enfrentar esos problemas sino ponernos a soñar con una ciudad distinta”, dijo.