Camioneros bloquean la frontera entre Colombia y Ecuador

Transportadores de carga de Nariño mantienen desde hace 20 horas bloqueos en cinco puntos de la vía panamericana aseguran que se cansaron de las promesas e incumplimientos del Gobierno nacional, por lo que camioneros dicen que aguantarán el tiempo que sea necesario.

“Señor presidente, acuerdes de los vientos del sur que le colocaron más de 630.000 votos para que usted fuera elegido y recuerde que en las ruedas de un camión se mide la economía de un país” , fueron las palabras de Andrés Charfuelan, presidente de la Acc Nariño, para asegurar que el bloqueo a la vía panamericana continuará.

El líder sindical aseguró a Blu radio que, gracias a los sacrificios y esfuerzos de los camioneros, es que se tiene progreso en cada rincón del país.

“A punta de diálogos o a punta de paros, el gobierno los tiene que escuchar, porque no es posible que en dos años de gobierno el presidente Gustavo Petro siga prometiendo obras que nunca va a cumplir.

Los transportadores exigen seguridad en la vía entre Pasto-Popayán, terminación de la obra de la doble calzada entre Pasto- Rumichaca y programas que han sido anunciados desde hace más de tres décadas y que nunca se han cumplido, como la chatarrización, entre otros.

Según Charfuelan, los más de 47 bloqueos que se han registrado en la vía Panamericana, en el sector del Cauca, colmaron la paciencia de los transportadores de carga que exigen a las autoridades más patrullajes, en esta considerada la carretera más peligrosa del país por los constantes atracos y robos de mercancías.

Entre otros puntos que exigen los transportadores de carga de Nariño es evitar nuevos bloqueos en la vía Panamericana, en el sector del Cauca,prevenir bloqueos vía Pasto- Tumaco, la no instalación del peaje del contadero, sur de Nariño, regular la entrada de camiones y tractomulas de Ecuador a Colombia, y mejorar la atención de proyectos de infraestructura en Nariño.

El bloqueo a la vía panamericana se mantiene en los cuatro puntos cardinales que permiten la entrada y salida de mercancías y viajeros al departamento de Nariño.

“Solo vamos a dialogar con una comisión del alto gobierno que llegue a Pasto con poder de decisión, porque este problema no es del alcalde ni del gobernador, por el contrario, ellos han brindado las garantías para que esta movilización sea pacífica, pero no la vamos a levantar hasta que no haya un acuerdo que satisfaga a los transportadores de carga de Nariño”, precisó Charfuelan.