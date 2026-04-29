Canciller anuncia mesa de trabajo con Venezuela: revisarán casos de más de 800 colombianos detenidos

Desde el Congreso de la República, la canciller Rosa Villavicencio se refirió a la situación de los colombianos detenidos en Venezuela, algunos de ellos por razones políticas. Según la ministra, la cifra actualizada entregada por el gobierno del vecino país es de 801 connacionales privados de la libertad. Además, anunció que se estableció una mesa de trabajo para evaluar la situación de estas personas.

“Ambas delegaciones acordaron establecer una mesa de trabajo para los temas referentes a este retraso procesal, a las visitas consulares, a los privados de la libertad y para conocer el estatus preprocesal de los ciudadanos colombianos”, dijo la canciller.

Cancillería sobre colombianos detenidos en Venezuela Foto: AFP / Cancillería

Las reuniones se realizarán el próximo 25 de mayo. Las entidades responsables, en este caso, son el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y el Viceministerio de Asuntos Migratorios Consulares de la Cancillería. La ministra también anunció que Colombia envió una carta a Venezuela solicitando información sobre los detenidos. “De la parte venezolana nos detallaron que hay 801 privados de la libertad colombianos en Venezuela”.

Cabe mencionar que al menos 20 de estas personas estarían detenidas en ese país por razones políticas. Sus familiares han realizado manifestaciones en zonas de frontera y denuncian que no han tenido acceso a un proceso legal claro ni al acompañamiento de abogados. En octubre del año pasado, 17 de estos connacionales fueron liberados tras gestiones del Gobierno colombiano.