Cancillería pide renuncia de embajadores a dos semanas de cambio de Gobierno

La Cancillería colombiana pidió este miércoles la renuncia de los embajadores del país a dos semanas del cambio de Gobierno entre el mandatario colombiano saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que será el próximo 7 de agosto.

La instrucción fue emitida por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en cumplimiento del artículo 91 del decreto Ley 274, que establece que "los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar su renuncia a sus cargos" al concluir el periodo del Gobierno en el que fueron designados.

En el mensaje interno, se establece que el plazo máximo para enviar las cartas de renuncia a la Cancillería es hasta este jueves 23 de julio.

El texto precisó, además, que la disposición tiene carácter obligatorio y detalló que los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática y consular no serán afectados ni perderán los beneficios laborales especiales contemplados en la legislación.



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La Cancillería pidió a los jefes de misión enviar la carta al presidente saliente, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores y otros responsables de hacer cumplir la disposición legal.

Villavicencio, que será sustituida por Omar Bula Escobar, canciller designado por De la Espriella, agradeció a los funcionarios que ya cumplieron con ese trámite y pidió a quienes faltan agilizar el envío de la carta.

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Asimismo, la ministra destacó "el valioso apoyo, compromiso y labor desarrollada" de los embajadores durante su gestión al frente de las diferentes representaciones diplomáticas de Colombia.

Solicitud dos semanas antes de cambio de Gobierno

La noticia de este pedido se dio a solo dos semanas de la conclusión del mandato de Petro y forma parte del procedimiento previsto en la normativa que regula el servicio exterior colombiano para los embajadores al finalizar un periodo presidencial.