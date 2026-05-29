Capturan a alias ‘La Suegra’, señalada de reclutar menores indígenas para grupo armado en Amazonas

Según información de inteligencia militar, la mujer habría desarrollado labores de captación de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Caquetá. Las autoridades aseguran que, desde 2024, alias ‘La Suegra’ habría participado en el reclutamiento de cerca de 20 menores de edad para fortalecer las filas de la estructura armada ilegal.

De acuerdo con las investigaciones, alias 'La Suegra' también haría parte de las redes de apoyo de la organización, desempeñando funciones de enlace con comunidades ubicadas en corredores estratégicos utilizados para la movilidad y expansión del grupo en el Amazonas.

Alias ‘La Suegra’ no fue la única capturada, durante el procedimiento una segunda mujer que se encontraba en la zona de operaciones y que tenía en su poder aproximadamente 10 millones de pesos en efectivo también fue neutralizada.

Las autoridades informaron que la detenida no habría podido justificar el origen de esos recursos, situación que será objeto de verificación dentro del proceso judicial correspondiente.



El Ejército aseguró que este resultado operacional impacta las capacidades de regeneración y crecimiento de la estructura Carolina Ramírez, al dificultar la incorporación de nuevos integrantes y afectar las redes de apoyo que, presuntamente, utilizaba la organización para ejercer influencia sobre comunidades vulnerables.

