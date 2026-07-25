Capturan a exgobernador de La Guajira Hernando Deluque: enfrenta cargos por peculado por apropiación

El exgobernador de La Guajira Hernando Deluque se entregó este sábado 25 de julio en el comando de Policía de Riohacha, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura para cumplir una condena de 84 meses de prisión, equivalentes a siete años, por el delito de peculado por apropiación.

La información fue confirmada por Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio, quien señaló que el exmandatario departamental, conocido como ‘Nando’ Deluque y padre del senador Alfredo Deluque, acudió voluntariamente ante las autoridades para iniciar el cumplimiento de la sentencia.

“Blu Radio acaba de confirmar que se entregó en el comando de Policía de La Guajira, en la ciudad de Riohacha, el exgobernador de ese departamento, Hernando Deluque, conocido como Nando de Luque”, confirmó Ospina.

El periodista explicó que la decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos durante la administración de Deluque como gobernador de La Guajira en el año 2003, por procesos relacionados con el manejo de recursos públicos.



Corte Suprema modificó la condena inicial contra el exgobernador

De acuerdo con Ricardo Ospina, el proceso judicial tuvo modificaciones luego de la revisión realizada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esa etapa se retiró uno de los delitos que inicialmente estaban dentro del expediente, pero se mantuvo la condena por peculado por apropiación.

“Las investigaciones llevan muchos años ante la Fiscalía y luego de un trámite que se adelantó internamente en la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal le retiró un delito, pero lo condena por el delito de peculado por apropiación”, explicó.

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La sentencia inicial establecía una pena de 99 meses de prisión, pero tras la revisión del alto tribunal fue reducida a 84 meses. Posteriormente, el magistrado Jorge Caldas ordenó la captura del exgobernador, procedimiento que fue realizado por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Ahora, un juez de ejecución de penas deberá definir el lugar donde Hernando Deluque cumplirá la condena impuesta por la justicia.

El proceso judicial que involucró al exmandatario de La Guajira

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El caso contra Deluque está relacionado con hechos ocurridos durante su periodo como gobernador del departamento. El expediente también involucró a otros exmandatarios de La Guajira por actuaciones relacionadas con contratos adelantados en Riohacha.

En 2025, la Corte Suprema había dejado sin efecto una condena anterior y ordenó revisar nuevamente el proceso debido a diferencias entre los hechos por los que fueron acusados los exfuncionarios y la conducta por la que habían sido condenados.

Tras la nueva revisión, la Sala Penal determinó la responsabilidad de Hernando Deluque por peculado por apropiación y estableció la pena que deberá cumplir.