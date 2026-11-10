En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
FMI
JD Vance
Bombardeo en Tibú
Papa en Latinoamérica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturan al empresario Arvey Duque por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Capturan al empresario Arvey Duque por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Fuentes le dijeron a Blu Radio que la orden de captura se habría efectuado desde Bogotá.

Arvey Duque
Arvey Duque
Foto: arveyduquevillamizar.com/
Por: Lina María Sandoval
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

El empresario y líder gremial cucuteño Arvey Duque fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Según fuentes consultadas por Blu Radio, llegó esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Gaula de la Policía Nacional. Sería investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Duque es el fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC. La empresa vende aceites vegetales y se conoce por operar bajo el modelo de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. Entre sus proyectos más visibles está Refinorte, un complejo agroindustrial para refinar aceites comestibles que se planea construir en El Zulia y que, según lo anunciado, generaría unos 2.500 empleos. Blu Radio conoció además que existirían denuncias de personas que invirtieron en el proyecto y que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa.

Últimas noticias

Abastecimiento de combustibles.
Nación

Alerta en Pasto por riesgos en abastecimiento de combustibles: piden revisar resolución del Gobierno

Terremoto en Manizales
Nación

Costo de reconstrucción tras terremoto sigue subiendo: $58,29 billones, según documento del Gobierno

Publicidad

También preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial). Desde allí ha participado en debates sobre desarrollo empresarial, seguridad, formalización y economía de frontera. En Cúcuta se le conoce además por Arduvi, un restaurante y café que abrió en 2022 como proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, física y con síndrome de Down. De esa iniciativa nació la Fundación Arduvi.

Fuentes consultadas por Blu Radio señalan que parte de su fortuna estaría presuntamente ligada a nexos con sectores del chavismo. Esas mismas fuentes lo relacionan, de manera presunta, con grupos guerrilleros.

Cabe recordar que el nombre del empresario ya había aparecido en la campaña electoral, en un video que se hizo viral en redes sociales. En la grabación aparecían el veedor ciudadano José Botello y alias Richard, señalado de ser financiador de las disidencias de las Farc que delinquen en el Catatumbo. En la conversación se mencionaba que se habrían enviado 200 millones de pesos para la campaña de Botello al Senado, y que ese dinero se entregaría a través de Duque. Botello ha rechazado esas afirmaciones y ha dicho que el video es un montaje. Hasta el momento, las autoridades no han indicado si ese episodio tiene relación con su captura.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Reacciones en la región

Publicidad

En un comunicado, Corpoindustrial confirmó que su presidente enfrenta una situación legal, pero sostuvo que se trata “de un malentendido que esperamos pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.

Por su parte, la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, empresa fundada por Duque, también emitió un comunicado. En él destacó “la calidad humana, los principios y la trayectoria intachable” del empresario, aseguró que las circunstancias se aclararán conforme a los procedimientos correspondientes y reiteró su respeto por las autoridades y el debido proceso. “No condenemos a nadie antes de conocer la verdad”, concluye el documento.

Publicidad

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre los cargos que se le imputarían ni los hechos relacionados a la captura.

Relacionados

Cúcuta

Publicidad

Publicidad

Publicidad