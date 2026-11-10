Alerta en Pasto por riesgos en abastecimiento de combustibles: piden revisar resolución del Gobierno

Una alerta por posibles problemas en el abastecimiento de combustibles se encendió en Pasto tras la decisión del Ministerio de Minas y Energía de implementar, desde este miércoles 11 de noviembre, un nuevo esquema de distribución asociado a la entrada en operación de la planta de abastecimiento Petronar, ubicada en el municipio de Chachagüí, Nariño.

La medida ha generado preocupación entre las autoridades locales y los distribuidores minoristas, debido a las condiciones económicas establecidas para el transporte de gasolina desde la nueva planta hasta las estaciones de servicio de la capital nariñense.

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De acuerdo con una comunicación de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, las estaciones de servicio que venían abasteciéndose desde Yumbo, Valle del Cauca, deberán recibir los combustibles desde Petronar.

El nuevo esquema contempla que el 94 % de la compensación por transporte corresponda al trayecto Yumbo-Chachagüí a cargo de una nueva empresa logística y el 6 % restante al recorrido entre Chachagüí y Pasto para los transportadores habituales.



Pronunciamiento del alcalde y transportadores

El alcalde Nicolás Toro Muñoz advirtió que el nuevo esquema de distribución de combustibles podría generar dificultades en el abastecimiento de la capital de Nariño.

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El mandatario pidió al Gobierno Nacional revisar la medida y aseguró que no decretará incrementos en el precio del combustible.

Por su parte, los transportadores consideran insuficiente la compensación económica para llevar la gasolina desde Chachagüí hasta Pasto.

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Ante esto, el alcalde de Pasto explicó que a los transportadores no les resulta suficiente para cubrir los costos de operación dicha compensación económica, lo que podría llevarlos a abstenerse de movilizar combustible hacia la ciudad.

EToro manifestó su inconformidad con la decisión del Gobierno Nacional y cuestionó que una modificación en el sistema de abastecimiento se implemente sin evaluar suficientemente sus posibles consecuencias económicas y sociales para la región.

El mandatario aseguró que no está dispuesto a decretar un incremento en el precio de la gasolina en Pasto como consecuencia de las dificultades que pueda generar el nuevo modelo.

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“Yo no voy a subir el precio de la gasolina. No sé porque al alcalde lo tienen que condenar a subir la gasolina en Pasto, acabando el subsidio que nosotros siempre hemos tenido derecho por ley”, expresó Toro Muñoz.

El alcalde también señaló que, durante los acercamientos con el Gobierno, encontró una falta de claridad sobre las repercusiones que podría tener la medida en el departamento.

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A su juicio, las decisiones sobre la distribución de combustibles deben considerar las particularidades geográficas, económicas y logísticas de Nariño.

Ante este escenario, las autoridades locales y los representantes del sector de distribución de combustibles buscan un espacio de diálogo con la Dirección de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía para revisar las condiciones del nuevo esquema.

La propuesta del alcalde es que la reunión se realice en Pasto, con participación de todos los actores de la cadena de distribución, incluidos transportadores, mayoristas y minoristas, para evaluar los costos reales de operación y las posibles alternativas.

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Entre las opciones planteadas está suspender temporalmente la aplicación de la medida o establecer un período de transición que permita ajustar las condiciones económicas del transporte y evitar afectaciones en el suministro.

Toro Muñoz también planteó que se permita evaluar alternativas de abastecimiento desde diferentes plantas, entre ellas, Yumbo, Chachagüí y Tumaco, de acuerdo con las condiciones logísticas y económicas de cada operación.

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Incertidumbre por el precio y el suministro de combustibles en Nariño

La preocupación se concentra ahora en las posibles consecuencias que tendría una eventual reducción del transporte de combustible hacia Pasto, tanto para la movilidad como para las actividades económicas que dependen del suministro permanente de gasolina y ACPM.

El desafío será garantizar que la entrada en operación de Petronar fortalezca la infraestructura de abastecimiento de combustibles en Nariño, sin generar dificultades logísticas, sobrecostos para los distribuidores ni incrementos que terminen afectando el bolsillo de los ciudadanos.

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La reunión con el Ministerio de Minas y Energía será determinante para establecer si se mantienen las condiciones anunciadas o si se adoptan ajustes que permitan garantizar el suministro de combustibles en Pasto y la zona centro del departamento.