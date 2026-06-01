Capturan presuntos responsables del homicidio de patrullera Karen Estefany Pajoy en Huila

La Policía Nacional anunció la captura de dos hombres señalados de participar en el homicidio de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, asesinada en diciembre de 2025 en una zona rural del municipio de La Plata, Huila, mientras se encontraba fuera de servicio y compartía con su familia.

El operativo, adelantado mediante labores de inteligencia e investigación judicial, permitió la detención de alias 'Hernán' y alias 'Rambo', presuntos integrantes del frente Hernando González Acosta, estructura perteneciente al bloque central Isaías Pardo, grupo armado ilegal que delinque en varias zonas del departamento del Huila.

De acuerdo con la Policía, los capturados serían los responsables directos del asesinato de la uniformada, ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en la vereda Alto Cañada, cuando Karen Estefany Pajoy acompañaba a su hijo al colegio junto a su hermana, durante un periodo de vacaciones.

La muerte de la patrullera generó indignación nacional por las circunstancias del crimen. La uniformada no se encontraba prestando servicio al momento del ataque y, según las autoridades, fue interceptada por hombres armados que llegaron hasta la vivienda de su familia en motocicletas y abrieron fuego en su contra.



En su momento, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un “crimen de guerra” y responsabilizó al Estado Mayor Central (EMC), al señalar que la patrullera fue asesinada delante de su hermana y de su hijo menor de edad.

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Hoy honramos la memoria de nuestra patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, dando un importante paso hacia la justicia con la captura de los presuntos responsables de su asesinato.



A Karen 𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗲𝗯𝗮𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮… https://t.co/BnjozyS9ff pic.twitter.com/66GIrNy5JF — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 1, 2026

Según las investigaciones de las autoridades, alias 'Hernán' tendría una trayectoria criminal superior a dos años dentro de esta estructura ilegal. Habría sido designado por alias Bleiner García, señalado cabecilla del frente, como coordinador de redes de apoyo para ejecutar homicidios selectivos y, posteriormente, como encargado logístico del grupo.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el capturado coordinaba acciones ofensivas contra integrantes de la Fuerza Pública, así como actividades relacionadas con el abastecimiento de armamento, movilidad y alojamiento de integrantes del grupo ilegal en municipios como La Plata, Nátaga y La Argentina, en el occidente del Huila.

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Por su parte, alias 'Rambo' sería integrante del brazo sicarial de la organización y estaría vinculado directamente con la ejecución del asesinato de la patrullera.

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón Zambrano, aseguró que con este resultado se cumple el compromiso institucional de llevar ante la justicia a los responsables del crimen.

“Hoy podemos decirle a la familia de nuestra patrullera Karen Estefany Pajoy que cumplimos. Cumplimos con la promesa de capturar a los responsables de este doloroso crimen”, afirmó el oficial, quien agregó que los detenidos deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y actos de terrorismo.

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La Policía aseguró que esta operación representa un golpe a la estructura armada ilegal que opera en el Huila y reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente el caso.