Carta de joven mexicana a Donald Trump se hace viral en redes sociales

Se viralizó en redes sociales una carta que envió una joven mexicana al magnate y ahora precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en rechazo a sus recientes declaraciones xenófobas.



Adriana Almanza en la misiva pone en manifiesto la situación de su padre, un hombre que llegó como indocumentado a Estados Unidos hace 30 años a buscar una oportunidad de trabajo, y que con esfuerzo y sacrificio logró sacar adelante a su familia (Lea también: Donald Trump está despistado: J Balvin tras cancelar presentación en Miss USA ).



“Nunca dejó de ayudarme en los estudios. Mi padre ha trabajado seis días a la semana desde que era un niño y nunca le he oído quejarse. Él no bebe. No toma drogas. No es un criminal, violador o narcotraficante, como su discurso sugiere”, dice la carta.



Lo escrito por Almanza ha generado múltiples reacciones de apoyo en las redes sociales y sus palabras han tenido eco en varios medios de comunicación de Latinoamérica.



“Señor Trump, en su discurso afirmó que México no envía a Estados Unidos a los mejores. Pero me atrevo a discrepar. Los mejores para mí son los que trabajan duro y siguen siendo humildes. Eso es exactamente lo que encarna mi padre”, señala otra parte de la carta (Lea también: Roselyn Sánchez no conducirá Miss USA por "insulto" de Trump a los mexicanos ).



Cabe señalar que se ha generado una ola de protestas por los comentarios despectivos sobre la inmigración mexicana del magnate que incluso llevaron, entre otras cosas, a que las cadenas estadounidense NBC y la mexicana Televisa anunciaran la ruptura de sus relaciones.



Lea la carta completa aquí.



Encuentre aquí la carta de Adriana Almanza traducida al español por la página Filosóraptor