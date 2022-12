Cartilla está orientada a promover homosexualidad en niños: Ilva Miryam Hoyos

Ilva Miryam Hoyos, procuradora delegada para la Infancia y Adolescencia se refirió a la polémica por la cartilla sobre identidad de género realizadas por Naciones Unidas y que supuestamente fueron distribuidas por el Misterio de Educación.



“La polémica no la ha generado la Procuraduría General de la Nación y tenemos que intervenir por las solicitudes de muchos padres de familia y por algo que está en juego y que no entendemos lo que ha pasado” indicó la funcionaria.



Hoyos señaló que ha existido desinformación y mala gestión por parte del Ministerio de Educación que en un principio negó la existencia de dicho manual y que con el paso del tiempo se han ido cambiando las versiones aceptando que efectivamente hay un texto filtrado y el cual fue publicado si autorización de la entidad.



“En todo este episodio ha habido una desinformación por parte del Ministerio y una mala gestión, pues se dice que no está aprobado y cómo es que se realizaron una serie de capacitaciones e invitaciones a las secretarias de educación con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación” agregó.



Hoyos aseguró que estos textos estarían promoviendo el homosexualismo en los menores amparados en la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó promover el respeto por las personas con orientaciones sexuales diversas.



“La Corte lo que dijo es que la orientación sexual y la identidad sexual son dos cosas diferentes, lo que no dice es promuévase y adoctrínese (…) las cartillas tienden a modificar la manera de pensar, no solamente a reconocer la diferencia sino a promover la homosexualidad, creo que la cartilla está directa o indirectamente orientada a ordena, a modificar la manera de pensar, no solo a reconocer la diferencia sino a promover la homosexualidad”, dijo la procuradora delegada.



La funcionaria agregó que esta cartilla desconoce el derecho fundamental al libre pensamiento tanto de los padres de familia, los niños y el de la propia institución educativa, sin embargo, recalcó que el respeto siempre debe estará incluido en los manuales de convivencia por tratarse de un principio



“El principio del respeto debe estar presente en los manuales de convivencia (…) Hay un ordenamiento que reconoce la diversidad y el libre desarrollo de la personalidad, pero también los derechos de sus padres a escoger la educación de sus hijos, (…) Esa no discriminación indudablemente tiene que darse en los manuales, pero es distinto a tratar de deconstruir la realidad”, agregó.



Por último, Hoyos desmintió que la cartilla no esté dirigida a los niños y señaló: está dirigida a profesores y rectores ¿y ellos a quién van a educar?