Caso de Nicacio Martínez es emblemático, pero dio resultados: general (r) Jaime Ruiz

El general Jaime Ruiz, presidente de Acore, asociación que agrupa a los militares retirados en Colombia, en conversación con BLU Radio, habló sobre el cambio en la cúpula del Ejército con la salida de Nicacio Martínez como comandante de estas fuerzas.

“Sobre ese tema se puede especular mucho, como se hizo cuando el general Martínez fue víctima de acusaciones por parte del señor Vivanco y lo que apareció en el The New York Times, él ha sido un detractor de las fuerzas públicas”, señaló.

“El caso de Nicacio es emblemático, un hombre con muchas responsabilidades, con buen criterio y quien asumió el mando del Ejército en situación muy difícil, pero ha dado excelentes resultados”, indicó.

Asimismo, Ruiz aclaró que la salida de Nicacio Martínez del Ejército es por una “decisión personal”.

Por otro lado, el presidente de la asociación también se refirió al general Enrique Zapateiro como nuevo comandante del Ejército.

“Somos una estructura jerarquizada, por eso hay necesidad de producir relevos, nadie puede quedarse estático en su cargo porque generaría traumas al interior de la institución (…). Los mejores deseos para que el general Zapateiro cumpla su función”, afirmó.

De igual forma, el general (r) se refirió al bombardeo del Ejército en Caquetá donde murieron niños.

“El caso de los niños es terrible, ocho jóvenes reclutados forzosamente por las Farc, que, por circunstancias de operaciones, resultaron muertos. Si se hubiera sabido que estaban allí seguramente no se hacía el bombardeo”, aseveró.

Por otro lado, Ruiz aseguró que en la guerra “hay hechos que se salen del procedimiento habitual y se comenten irregularidades”.

“En una guerra en la que los militares se la están jugando por defender la institucionalidad de este país, por defender a la población civil, por enfrentarse al narcotráfico, hay hechos que en algún momento se pueden salir del procedimiento habitual y se cometen irregularidades y excesos”, comentó.

“Si bien es cierto se cometieron hechos de ese tipo, el daño ha sido terrible. Lo importante es que la institución como tal está incólume porque las instituciones no cometen delitos, son sus integrantes”, añadió.

Finalmente, el integrante del Ejército habló sobre la carta en la que él, presuntamente, le pidió a coronel Augusto Betancourt, presidente seccional de Acore en Antioquia, en donde le reclamó por una contratación sin autorización.

“En toda organización hay unas normas y procedimientos. En un momento dado, sin mala intención, se puede producir una equivocación tratando de hacer un contrato, a través de una compañía de seguros, que no se podía realizar porque no tienen personería jurídica, es decir, legalmente no se puede hacer”, explicó.

