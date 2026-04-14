Caso UNGRD: Corte niega libertad a Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos

Iván Name y Andrés Calle perdieron otro intento para recuperar su libertad. Esta vez, a través de la figura del vencimiento de términos, luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de ambos excongresistas.

Señaló la Corte que no se ha superado el tiempo máximo permitido para mantener la medida de aseguramiento en su contra, contrario a lo alegado por sus abogados.

Según los abogados de Calle y Name, al momento de hacer la solicitud ya habían pasado más de seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento, lo que daría lugar a la libertad provisional.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia explicó que en este caso el término no es de seis sino de hasta doce meses.



Esto se debe a que dentro del proceso se decretó una prueba en el exterior: la ampliación del testimonio de Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra asilado en Nicaragua. Esta situación, según el alto tribunal, implica mayores dificultades logísticas y permite extender el plazo legal.

La sala de juzgamiento también tuvo en cuenta que se han realizado gestiones para ubicar al testigo, sin éxito hasta el momento, y que no ha habido inactividad por parte de la justicia que justifique conceder la libertad .

Por ello, la Corte Suprema de Justicia concluyó que aún no se cumplen los términos para ordenar la libertad de los procesados, por lo que deberán seguir privados de la libertad mientras avanza el proceso.