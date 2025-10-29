Avanza proceso en la Corte Suprema contra Andrés Calle e Iván Name por caso UNGRD

El proceso contra los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD ya está en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y en los próximos días se fijará fecha para la primera audiencia. Dentro de este juicio el magistrado ponente será Jorge Emilio Caldas.

Asimismo, se conoció un oficio de la Sala de Primera Instancia donde fija el 20 de noviembre como fecha límite por si la defensa de Name y Calle van a interponer algún recurso.

Todo esto luego de que la Sala de Instrucción de la Corte dejará en firme el llamado a juicio contra Name y Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros tras supuestamente haber recibido sobornos para acelerar el trámite de las reformas sociales al interior del Congreso.

Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.



Olmedo López. Foto: UNGRD

El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.

Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.