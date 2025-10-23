UNGRD envía más de 22 toneladas de ayuda humanitaria ante la tormenta Melissa

Anticipándose al paso de la tormenta tropical Melissa por el Caribe colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) envió desde Bogotá 22,8 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia hacia San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La operación, apoyada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, busca reforzar la preparación y capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el archipiélago.

El cargamento incluye 1.000 kits de alimentos, 1.000 de aseo personal, 1.000 de cocina, además de 3.000 sábanas y 3.000 toldillos, con los que se pretende atender de manera oportuna a las familias que puedan resultar afectadas.

Según explicó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, “la gestión del riesgo comienza antes de la emergencia”, destacando que el preposicionamiento de ayudas en puntos estratégicos del país garantiza una respuesta rápida y efectiva cuando más se necesita.



Esta acción hace parte de la nueva estrategia nacional de la UNGRD que busca anticiparse a los impactos de fenómenos naturales y asegurar que los territorios insulares y continentales cuenten con los insumos necesarios para responder a tiempo.

La entidad indica que continuará fortaleciendo la preparación y destinando recursos para proteger la vida y el bienestar de las familias colombianas en todo el territorio nacional.