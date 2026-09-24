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Cayó red que enviaba migrantes a EE.UU. con falsos paquetes turísticos: cobraban hasta $15 millones

Cinco personas fueron capturadas en Meta. La organización habría facilitado el ingreso irregular de más de 300 colombianos a Estados Unidos desde 2022 y cobraba hasta $15 millones por persona.

Cayó red que enviaba migrantes a EE.UU. con falsos paquetes turísticos: cobraban hasta $15 millones.jpg
Cinco personas fueron capturadas por presunto tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.
Foto: Policía Nacional.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos quedó al descubierto tras una investigación adelantada por la Policía, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI. La operación, denominada ‘Thunder II’, dejó cinco personas capturadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Villavicencio y Mesetas, Meta.

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Según las autoridades, la organización utilizaba una fachada de turismo para captar a ciudadanos colombianos que buscaban llegar a Estados Unidos. Les ofrecía supuestos paquetes turísticos con destino inicial a México, pero una vez allí eran trasladados hacia la frontera suroeste estadounidense para intentar ingresar clandestinamente por pasos no autorizados.

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El traslado irregular tenía un costo de entre $10 millones y $15 millones por persona. Las investigaciones establecieron que, desde 2022, la estructura habría facilitado la salida e ingreso irregular de más de 300 migrantes, generando millonarias rentas mediante este mecanismo.

La red, además, habría preparado a los viajeros para enfrentar los controles migratorios. De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, los integrantes les indicaban qué hacer si eran interceptados por las autoridades estadounidenses.

Cayó red que enviaba migrantes a EE.UU. con falsos paquetes turísticos_ cobraban hasta $15 millones
Cayó red que enviaba migrantes a EE.UU. con falsos paquetes turísticos_ cobraban hasta $15 millones
Foto: Policía Nacional.

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En esos casos, según la investigación, los migrantes eran instruidos para presentar solicitudes de asilo político sustentadas en denuncias falsas, relacionadas con supuestas amenazas de grupos armados organizados en Colombia. Esta estrategia habría sido utilizada para intentar justificar su permanencia en territorio estadounidense.

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Los cinco capturados son señalados de los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

La Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial y se establece el papel que habría cumplido cada integrante dentro de la estructura.

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