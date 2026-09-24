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Fiscalía reporta 85 capturas en Cali tras 103 allanamientos contra siete estructuras

De las 85 capturas reportadas, 73 fueron realizadas mediante órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia, de acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía.

capturados en Cali.jpg
Capturados en Cali.
Foto: suministrada - archivo Blu Radio.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 85 personas en diferentes puntos de Cali, Valle del Cauca, como parte de las actividades investigativas adelantadas contra grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad.

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Los procedimientos fueron realizados en la madrugada de este jueves, a partir de análisis criminales desarrollados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional y la presencia del Presidente Abelardo de la Espriella.

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De acuerdo con la Fiscalía, estos análisis permitieron identificar puntos de injerencia de los grupos investigados y establecer los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados, entre ellos homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

En total fueron realizadas 103 diligencias de registro y allanamiento, dirigidas contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’.

De las 85 capturas reportadas, 73 fueron realizadas mediante órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia, de acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía.

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Durante los procedimientos también fueron incautados elementos que quedaron a disposición de las autoridades. Entre ellos se encuentran dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola artesanal y cuatro proveedores de fusil.

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Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de 25 teléfonos celulares, 14.093.000 pesos en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.

La Fiscalía indicó que las diligencias hacen parte de las investigaciones adelantadas para establecer las actividades en las que estarían involucradas las estructuras identificadas y su relación con los hechos delictivos priorizados en la ciudad.

En las próximas horas, los fiscales de la Seccional Cali presentarán a las personas capturadas ante jueces de control de garantías. En esas audiencias, la Fiscalía prevé imputarles delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

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