"Mis críticas no nacen de un capricho o animadversión": De La Espriella cuestiona eficacia de la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo hizo su intervención ante la Asamblea General de la ONU, leyendo un discurso enviado por el presidente Abelardo De La Espriella.

Restrepo empezó haciendo referencia al terremoto que enfrentó Colombia a los pocos días de la posesión de De La Espriella.

“El terremoto acabó con la vida de muchos compatriotas y destruyó miles de hogares, edificios e infraestructuras. Pero volvió a recordarnos algo que los colombianos conocemos muy bien: podemos caer, podemos sufrir y podemos llorar. Lo que no sabemos ni podemos hacer es rendirnos”, dice el presidente De La Espriella.

Además aseguró que se debe garantizar la seguridad en el país y por eso le ordenó a la fuerza pública la recuperación del control territorial, restablecer plenamente la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras que utilizan el terrorismo.



“Mi Gobierno está decidido a dejar atrás los eufemismos. Las organizaciones que asesinan, secuestran, emplean explosivos, reclutan menores y recurren deliberadamente al terror para doblegar a la sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y de la ley”, agrega el mandatario.

Lucha contra el narcotráfico

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Por otro lado el mandatario aseguró que las drogas ilícitas que se producen en Colombia llegan a otros países y que aunque él se compromete a enfrentar este flagelo debe haber una cooperación contra el narcotráfico, de diferentes países.

“Haré lo que le corresponda para enfrentar ese flagelo. Pero una amenaza transnacional exige que la comunidad internacional también haga su parte. La seguridad, siendo indispensable, no basta. Un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable”, dijo Restrepo.

Cuestionamientos a Naciones Unidas

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El presidente De La Espriella dijo que desde hace un tiempo ha cuestionado el papel de las Naciones Unidas y si realmente está cumpliendo con la misión para la cual fue creada, De La Espriella dijo que su posición no cambia por estar hablando ante la ONU ni por su llegada a la presidencia.

“Mis críticas no nacen de un capricho ni de una animadversión contra las Naciones Unidas. Tienen razones políticas, institucionales y doctrinarias de fondo. Creo en la cooperación entre las naciones. Justamente por creer en ella considero legítimo preguntarnos si las instituciones que hemos construido están respondiendo con suficiente eficacia a los problemas para los cuales existen”, dice el documento leído por Restrepo.

Por eso el gobierno colombiano también planteó algunos interrogantes. “Los interrogantes son otros: ¿está la ONU cumpliendo aquellos propósitos con la eficacia que exige el mundo actual? ¿Hay estructuras burocráticas que se han vuelto excesivamente pesadas?”, pregunta el mandatario colombiano.

Los Derechos Humanos

En el discurso también se hace referencia al concepto de los derechos humanos, asegurando que Colombia los defenderá.

“Pero mi país cree que su protección pierde credibilidad cuando es sometida a cálculos políticos. Rechazo tajantemente que los derechos humanos sean usados como bandera que se levanta contra unos y se guarda frente a otros. Tampoco pueden convertirse en un instrumento que premie amigos, castigue adversarios, o lo que es peor: guarde silencio de acuerdo con las circunstancias del momento”, cuestionó De La Espriella.

En el mismo sentido para el gobierno colombiano el respeto a los derechos humanos pasa por la transición en Venezuela.

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“Mi país es consecuente y por eso quiere una defensa de los derechos humanos creíble. Y en eso, como en tantas otras cosas, las Naciones Unidas todavía pueden mejorar. En este sentido, confiamos en una transición democrática en Venezuela pronta, segura y profunda”, dice el discurso del presidente.