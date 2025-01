CCI advierte parálisis en obras de infraestructura si Invias no paga deuda a contratistas

Tras la denuncia de la Cámara Colombiana de Infraestructura sobre la deuda que supera un billón de pesos a contratistas del Invias , el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, confirmó que 57 proyectos declarados como “importancia estratégica nacional” que al momento se encuentran en ejecución, podrían estancarse si definitivamente no hay un desembolso. Asimismo, confirmó que en días pasados se reunió con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara, en la que se puso sobre la mesa el pago a cuotas mensuales para subsanar la deuda de más de 5.700 actas.

“De no resolverse de esta manera, y en términos inmediatos esta problemática, ello generará no solo la requerida parálisis, sino que a su vez podría llevar a la quiebra a muchas empresas, en particular a las pequeñas y medianas pymes, además de generar efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico. Ello, sin dejar de lado que esta ruptura en la competitividad de los contratos como consecuencia de los incumplimientos mencionados, conlleva la necesaria indemnización a los contratistas por los perjuicios ocasionados, daño emergente y lo procesado”, afirmó, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI

Por otro lado, el presidente de la CCI, expresó que los proyectos son de valiosa inversión pública de más 13 billones de pesos que fueron aprobados en el plan de desarrollo 2022-2026 y que generan poco más de 336.000 puestos de trabajo en los proyectos existentes. Sin embargo, en la reunión con el Ministerio de Hacienda, se pudo evidenciar que el presupuesto de inversión obligado del Invias, corresponde solo al 38,7%, cifra que, según la CCI, es un número sin precedentes, comparándolo con la cifra del 2020 cuando fue declarada la pandemia.

Por consiguiente, desde la CCI le piden al Gobierno que se apruebe el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) con el que se busca el pago inmediato de la deuda total a corte del 31 de diciembre del 2024, con el fin de evitar que los proyectos encargados al Invias queden estancados. Por su parte, concluye la denuncia, que si la situación económica, se podría estar en riesgo de un detrimento patrimonial.