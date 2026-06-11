CCI pide a MinHacienda garantizar 500 mil millones para saldar pagos pendientes del Invías

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) alertó sobre las dificultades que enfrentan decenas de empresas del sector debido a retrasos en los pagos de contratos ejecutados para el Instituto Nacional de Vías (Invías) durante 2026.

Según el gremio, se necesitan $500.000 millones para cubrir obligaciones pendientes relacionadas con obras de construcción, interventoría y consultoría que ya fueron realizadas. Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda para que se aseguren los recursos necesarios y se agilicen los desembolsos.

Imagen de referencia Foto: Invías

La situación ha comenzado a afectar las finanzas de las compañías encargadas de ejecutar estos proyectos, que además deben cumplir con pagos a trabajadores, proveedores y entidades financieras.

La CCI advirtió que, si no se resuelve el problema en el corto plazo, podrían verse afectados 55 proyectos estratégicos de infraestructura en diferentes regiones del país. Entre ellos se encuentran la variante San Francisco-Mocoa, la Troncal del Catatumbo, la Conexión Alta Guajira, la vía Neiva-San Vicente del Caguán-Florencia y el corredor San José del Guaviare-Calamar.



Para el gremio, garantizar estos pagos no solo permitirá mantener el avance de las obras, sino también proteger miles de empleos y preservar la confianza de las empresas que participan en proyectos públicos.

Vía afectada por lluvias en Antioquia. Foto: Invías.

“La infraestructura requiere estabilidad y cumplimiento. Las empresas ya ejecutaron los trabajos contratados y es necesario que reciban los recursos correspondientes para continuar aportando al desarrollo del país”, señaló María Consuelo Araújo Castro, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

La dirigente agregó que una solución oportuna evitará retrasos en proyectos que buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida de miles de colombianos en distintas regiones.