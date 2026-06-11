No se acabó un programa, abrimos u abanico de soluciones: Minvivienda por política de vivienda

Desde Cartagena, donde los ministerios de transporte, vivienda y educación buscaron salirle al paso a las críticas de mandatarios locales y regionales sobre la “baja inversión” del Gobierno en el Caribe, la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, defendió los cambios en los programas de vivienda en medio de los cuestionamientos de los gremios sobre el desplome de los proyectos de construcción.

Tras ser consultada sobre el programa de adquisición de vivienda nueva del Gobierno, la ministra aseguró que, pese a la críticas, no acabaron con un programa sino que generaron un abanico de soluciones habitacionales.

La jefe de la cartera de vivienda dijo que hoy,, cuando se debate la reducción o no del Estado, haciendo alusión al debate político que vive el país, en su cartera sí le dan la bienvenida a los contratistas que están “acompañando”todos los procesos sociales.

“Cuando la discusión es sobre si se fortalece el Estado o se reduce el Estado a su mínimo, para ver a través del sector privado, se dan soluciones a situaciones de pobreza multidimensional. Nosotros fortalecimos el Estado, no me da pena decir cuando me dicen que el Gobierno se está gastando la plata en contratistas, pues bienvenidos contratistas, arquitectos, ingenieros con corazón, que están trabajando en el Ministerio de Vivienda, y están acompañando todos los procesos sociales para mejoramiento de vivienda, legalización de barrios, gestión comunitaria del agua y en ese sentido esa ha sido nuestra transformación, no acabamos con un programa, generamos un abanico de soluciones habitaciones”, explicó durante su intervención en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Bolívar.



La Minvivienda asimismo indicó que el decreto de vivienda diferencial va más allá de ver la vivienda como ‘cajoncito de 42 metros’.

“Es un cambio fundamental, muy profundo, y muy difícil de comunicar. Entonces en la simplicidad a veces de entender la vida, el problema es si acabamos o no con un programa, hemos seguido haciendo adquisición de vivienda, y nuestro decreto de adquisición de vivienda vía operación de suelo, organización social, organizaciones populares de vivienda, créditos blandos con la banca pública, es nuestra línea para el acceso a la vivienda nueva, que dejamos al próximo gobierno”.

De acuerdo a Camacol, la suspensión de los subsidios como ‘Mi Casa ya’ es una de las razones del desplome de la construcción de vivienda en el país. El gremio calcula que en los últimos meses las ventas cayeron casi un 12 % mientras que el inicio de nuevos proyectos se desplomó un 40 % anual en febrero.