No tengo que esperar más: Turbay por acciones legales para poner fin operación de Aguas de Cartagena

Las constantes suspensiones y fallas en el servicio de agua, los ya acostumbrados daños en las tuberías de acueducto, y un racionamiento programado, que inició como una medida de contingencia, y ya completa casi un mes, no solo tienen al borde del desespero a las comunidades cartageneras, sino, al parecer, al mismo alcalde Dumek Turbay, quien anunció el fin de la relación entre el Distrito y la empresa Aguas de Cartagena.

En lo que supone una de las disputas legales más intensas en la ciudad, el mandatario aseguró que iniciarán acciones judiciales para “acabar todo tipo de vínculo legal” con la empresa, que tiene a su cargo el servicio de acueducto y alcantarillado en la capital de Bolívar, y a la cual, incluso, señaló de promover estos racionamientos para, presuntamente, presionar al Distrito a inyectarle más de 12.000 millones de pesos para construir una nueva planta de tratamiento.

“Comenzar a plantear que hay que hacer suspensiones o razonamientos, cuando realmente lo que hay es un daño enorme que se ha causado, cuando se habla de una parada técnica por unas horas y resulta que la parada técnica termina comprometiendo varios días, cuando hay barrios que no tienen agua, entonces, en el momento de pedir explicaciones, se nos dice que se necesita una planta de tratamiento, que cuando empezó nuestro gobierno nunca se nos habló”, explicó.

La propuesta del alcalde

La propuesta del mandatario cartagenero, que también anunció será presentada ante el Concejo Distrital para su estudio en el nuevo periodo de sesiones, es crear una empresa 100% pública, operada directamente por la Alcaldía, y que tendría a su cargo el manejo de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad.

“Si nos dicen que se necesita una planta de tratamiento para garantizar agua para la ciudad, lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos construido, ya estuviera funcionado, entonces no puede la ciudad tener un tema tan estratégico y tan sensible en manos de un tercero, y que este tercero no te dé la mano como es, o sea, que no te trate como te lo mereces. Se ha hablado mucho de lo privado y que lo privado es eficiente y que lo privado te puede dar mejores condiciones, y nosotros, la conclusión que hemos llegado, es que no es así, porque este caso ha demostrado todo lo contrario”, describió Turbay Paz.

El mandatario también reveló que ya ha tenido conversaciones con alcaldes de otras ciudades, con empresas de servicios públicos operadas por las administraciones locales, y que próximamente anunciará quienes serán sus aliados para este fin.

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“No estoy satisfecho, no me siento bien. Los cartageneros nos entregaron una responsabilidad, ya conversé con alcaldes de ciudades grandes que tienen sus propias empresas, que puede ser un aliado, que pueden darnos la mano y esta semana ya estarán ustedes sabiendo quién nos va a acompañar en este proceso, pero se perdió la confianza, no hay manera de tener tranquilidad frente a una ciudad que reclama el precioso líquido y el gobierno entregando esa responsabilidad a un tercero, que es un tercero no se lo puede ofrecer”, sostuvo.

Sobre el contrato vigente que tiene la empresa Aguas de Cartagena para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en la ciudad hasta 2034, luego de que el exalcalde Dionisio Vélez firmara un otrosí en 2015, el alcalde Turbay dijo que sabe que se viene un debate legal, pero que también tiene claro que la ciudad no puede esperar ocho más de mal servicio.

“Yo soy el representante legal de la ciudad como tal y, frente a eso, no tengo que esperar un año más ni dos años más o el resto de mi gobierno para saber que la empresa no le ha dado valor que tiene la ciudad de Cartagena. No nos ha tratado como deberíamos, y frente a eso lo mejor es terminar el vínculo y buscar alternativas que ya la estamos buscando. Como lo dije, una de las alternativas es poder acá en este escenario del Consejo Digital, poder tener las facultades para crear una empresa de servicio público que se encargue del agua y alcantarillado en la ciudad”.

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"Los usuarios son nuestra prioridad": Aguas de Cartagena

Sin referirse directamente a las declaraciones del alcalde, la empresa Aguas de Cartagena emitió un comunicado en que señala que “mantiene concentradas todas sus capacidades técnicas, operativas y humanas para asegurar la prestación del servicio” a sus más de 347.000 usuarios, y superar la contingencia generada por la proliferación de microalgas en la Ciénaga Juan Gómez Dolores, fuente que abastece la planta de tratamiento El Bosque, responsable del 90 % del agua potable que consume Cartagena.

“En este momento, nuestro compromiso se centra en el trabajo técnico, la gestión responsable y la búsqueda de alternativas que permitan superar esta contingencia en el menor tiempo posible. En ese sentido, promoveremos los espacios de diálogo y articulación institucional necesarios para unir esfuerzos en beneficio de Cartagena y de todos sus habitantes”, indicaron.

Cabe recordar que, desde el pasado 11 de mayo, la empresa inició una serie de racionamientos programados por barrios ante la falta de agua que venían padeciendo decenas de comunidades, especialmente en el sur de la ciudad. Esta medida que se ha mantenido durante cuatro semanas, sin que hasta la fecha haya claridad sobre cuánto tiempo más se extenderá, ha generado rechazo e insatisfacción ciudadana.