“El 71 % de las búsquedas de vivienda en Colombia son para arriendo”: Martha Valencia

La CEO de Fincaraíz, Martha Valencia, advirtió que el próximo presidente de Colombia asumirá un sector de la vivienda golpeado por la caída en la compra de inmuebles, el aumento de la demanda de arriendos y las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a una vivienda propia. Durante una entrevista en Casa Blu de Blu Radio, Valencia señaló que las cifras del sector reflejan una desaceleración sostenida.

Según explicó, entre 2022 y febrero de 2026 cerca de 134.000 familias desistieron de adquirir vivienda de interés social (VIS), mientras que el país acumula cerca de 35 meses consecutivos de caídas en las iniciaciones de nuevos proyectos de vivienda.La directiva destacó que actualmente el comportamiento de los usuarios evidencia un cambio importante en las preferencias de los colombianos.

De acuerdo con los datos recopilados por Fincaraíz, el 71 % de las búsquedas realizadas en la plataforma corresponden a inmuebles en arriendo, mientras que solo el 29 % están relacionadas con la compra de vivienda.

“Hoy el sentir del usuario es buscar arriendo porque analiza cada vez más sus posibilidades de adquirir una vivienda”, explicó Valencia. Uno de los factores que más influye en esta situación son las tasas de interés de los créditos hipotecarios, que actualmente se ubican entre el 13 % y el 13,5 %, muy por encima de los niveles cercanos al 10 % que registró el mercado en sus mejores momentos.



Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

Según la CEO de Fincaraíz, esta diferencia puede representar un aumento significativo en la cuota mensual que deben asumir las familias. Además, recordó que Colombia mantiene un déficit habitacional importante. Cada año se crean cerca de 400.000 nuevos hogares, mientras que la oferta de vivienda no alcanza a cubrir esa demanda, ampliando la brecha entre quienes buscan una casa propia y quienes logran acceder a ella.

Frente a la llegada de un nuevo Gobierno, Valencia hizo un llamado para que la política de vivienda deje de depender de cada administración y se convierta en una estrategia de Estado con visión de largo plazo. Asimismo, pidió revisar las tasas de interés, fortalecer los subsidios para vivienda de interés social y brindar mayor seguridad jurídica a constructores e inversionistas.

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La directiva también aseguró que, pese al panorama actual y a la incertidumbre electoral, existen oportunidades para quienes estén pensando en comprar vivienda. Según explicó, varios constructores están ofreciendo descuentos, incentivos y beneficios adicionales para estimular las ventas.

Finalmente, destacó que ciudades como Medellín, Cartagena, Santa Marta y Bogotá presentan oportunidades importantes para quienes buscan invertir en vivienda destinada al mercado de arrendamiento, especialmente en modalidades de renta corta que han ganado protagonismo en los últimos años.

Escuche la entrevista completa aquí: