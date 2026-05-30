En medio de la rutina diaria, muchas personas se enfrentan a la misma pregunta frente a la nevera: ¿qué cocinar? Para responder a esa inquietud, el chef Juan David Montoya en En Blu Jeans de Blu Radio, compartió unos consejos enfocados en la creatividad y el aprovechamiento de los ingredientes.

La cocina es creatividad: reemplazos y soluciones con lo que hay en casa

Montoya explicó que la cocina no depende de tener muchos productos, sino de saber utilizarlos. "No hay ingrediente maluco ni aburrido, sino mal preparado", afirmó, al destacar que con los mismos insumos se pueden crear múltiples recetas.

Uno de los principales consejos es hacer reemplazos inteligentes. Por ejemplo, sustituir el arroz por quinua o arroz integral, o usar ingredientes que ya se tienen en casa para preparar platos como bowls, ensaladas o salteados.



Además, recomendó tener bases listas en la nevera, como vegetales encurtidos, proteínas marinadas o vinagretas, que facilitan la preparación de comidas rápidas y variadas.

En cuanto a la conservación de alimentos, destacó el uso de técnicas simples como licuar hierbas con aceite y vinagre, lo que permite prolongar su vida útil por semanas sin perder sabor.

“No hay ingrediente malo, sino mal preparado”: claves para cocinar fácil en casa Foto: Freepik

El chef también enfatizó la importancia de adaptarse a diferentes hábitos alimenticios, como el vegetarianismo, proponiendo reemplazar la carne por hongos o mezclas de granos que aporten proteína.

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Para quienes tienen poca experiencia en la cocina, sugirió empezar con lo básico: contar con vegetales, proteínas listas y aderezos preparados que permitan resolver comidas de forma rápida.

Finalmente, Montoya recordó que más allá de las recetas, la cocina también es un espacio de encuentro.

"Se puede reemplazar cualquier ingrediente, pero los momentos no. La vida es ahora. Hay que vivir los momentos alrededor de la cocina", concluyó.

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Escuche la entrevista completa aquí: