Balance de Asocajas revela que en 2025 hubo más empleo, vivienda y crédito

Las cajas de compensación familiar cerraron 2025 con resultados positivos en varios de los servicios que prestan a trabajadores y sus familias. Según el balance presentado por Asocajas, cerca de 5 millones de personas recibieron la Cuota Monetaria, más de 53.000 hogares accedieron a subsidios de vivienda y 665 mil colombianos lograron vincularse laboralmente a través de las agencias de empleo del sistema.

Las cifras fueron reveladas durante la Asamblea General de Asocajas, donde se destacó el papel de las cajas en áreas como empleo, salud, vivienda, educación, recreación y atención a la niñez.

Uno de los programas con mayor alcance fue la Cuota Monetaria, un apoyo económico que benefició principalmente a niños, niñas y adolescentes, quienes representaron más del 80 % de los beneficiarios. También llegó a miles de adultos mayores dependientes.

En materia laboral, las agencias de empleo de las cajas reportaron un crecimiento del 21.3 % en las colocaciones frente al año anterior. Además de facilitar el acceso a puestos de trabajo, el sistema entregó subsidios al desempleo a 215.000 personas y brindó capacitación laboral a más de 367.000 colombianos.



La vivienda también mostró avances. Durante el año se asignaron subsidios a 53.000 familias y disminuyó el número de hogares que renunciaron al beneficio, una señal de mayor efectividad en los procesos de acceso.

En el sector salud, las EPS vinculadas a las cajas realizaron más de 106 millones de atenciones médicas durante 2025, lo que equivale a casi la mitad de los servicios registrados en el sistema de salud del país. A esto se suman los servicios prestados por sus IPS, que atendieron a 12.7 millones de personas en 22 departamentos.

Compensar Salud Foto: Compensar

El acceso al crédito social también aumentó. Las cajas otorgaron más de 845.000 créditos por $2.4 billones, destinados principalmente a vivienda, educación, salud y consumo. Los préstamos para vivienda fueron los que registraron el mayor crecimiento, tanto en número de operaciones como en recursos desembolsados.

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Por otro lado, los servicios de recreación, cultura y bibliotecas continuaron recuperándose tras la pandemia y alcanzaron niveles de uso superiores a los registrados antes de 2020. Solo las actividades recreativas sumaron más de dos millones de usos mensuales en promedio durante el año.

La atención a la niñez siguió siendo uno de los ejes centrales del sistema. Más de 202 mil niños, niñas y mujeres gestantes participaron en programas de primera infancia, mientras que cerca de 239.000 estudiantes hicieron parte de jornadas escolares complementarias. Además, más de 900.000 menores recibieron útiles y textos escolares.

Para Asocajas, estos resultados reflejan el alcance de las cajas de compensación como una red de apoyo para millones de hogares colombianos, especialmente en momentos de desafíos para el empleo formal y el sistema de salud.