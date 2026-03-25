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Blu Radio  / Nación  / Cinco camiones han sido incinerados y saqueados en paro minero: más de 62.000 millones en pérdidas

Cinco camiones han sido incinerados y saqueados en paro minero: más de 62.000 millones en pérdidas

Con el cierre de la vía Panamericana y de la Troncal de Occidente para camiones, el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba ya completa más de una semana.

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