Cinco camiones han sido incinerados y saqueados en paro minero: más de 62.000 millones en pérdidas

La Asociación de Transportadores de Carga alertó que, en menos de 24 horas, al menos cinco camiones han sido incinerados y saqueados en las vías entre Caucasia y Remedios, en Antioquia, así como en la ruta hacia la Costa Atlántica, en medio de los bloqueos por el paro minero que inició el 16 de marzo de 2026.

Según Colfecar, las pérdidas económicas superan los 62.000 millones de pesos. Además, asegura que el sector transportador se ha visto afectado por este paro minero desde 2022. “Cada año se repite; por lo tanto, está sobrediagnosticado y, lo más preocupante, siempre se presentan hechos violentos en contra de los vehículos de carga sin que se llegue a soluciones estructurales”, aseguró la entidad.

Colfecar advirtió que el cierre parcial de la vía Panamericana solo permite el paso de vehículos particulares y motocicletas, lo que afectaría el abastecimiento en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. También señaló el cierre de la Troncal de Occidente, que conecta a Medellín con la Costa Atlántica, además de la vía de acceso al puerto de Aguadulce, en Buenaventura.

La entidad también aseguró que una de las posibles vías alternas, la ruta hacia Urabá, presenta tres puentes caídos. Dos de ellos no han sido habilitados por Invías, en Urabá, y uno más, en Córdoba, está a cargo de la ANI. Esto afecta la movilidad en ese tramo y deja como única opción la vía por el Magdalena Medio hacia la Ruta del Sol.



Por su parte, Fenalco Antioquia advirtió que cada día de bloqueo representa un golpe directo a la competitividad del departamento y al sustento de miles de familias que dependen de la dinámica comercial del transporte de carga.

A su vez, el Sindicato Nacional de Conductores y de Pequeños Propietarios aseguró: “El camionero no es parte del conflicto. Es un trabajador que lucha día a día por llevar el sustento a su hogar y abastecer al país. Hoy, salir a carretera se ha convertido en un acto de alto riesgo”.

Estas entidades le exigen al Gobierno nacional y a las autoridades:

