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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian presencia de menores encapuchados durante disturbios por el paro minero en El Bagre

Denuncian presencia de menores encapuchados durante disturbios por el paro minero en El Bagre

La Mesa Minera aseguró que no promueve actos vandálicos y exigió la presencia inmediata del Gobierno nacional para continuar los diálogos interrumpidos.

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