Denuncian presencia de menores encapuchados durante disturbios por el paro minero en El Bagre

Con la incertidumbre frente a las respuestas que pueda brindar a las peticiones el Gobierno nacional, pero también con el recrudecimiento de acciones violentas se cumplen ya diez días del paro minero en el Bajo Cauca marcado por alteraciones al orden público en las últimas horas.

La situación más compleja se registró en el municipio de El Bagre donde manifestantes encapuchados bloquearon por varias horas con llantas quemadas el puente La Libertad, una vía principal de esta localidad y que la comunica con otras zonas como el corregimiento de Palizada en Zaragoza.

Aldair Guzmán, personero de El Bagre, reportó varios daños materiales. Esa entidad del Ministerio Público hace parte del Puesto de Mando Unificado instalado para hacer seguimiento a estas jornadas de movilización.

"Daños materiales en algunos muebles, como vidrios dañados, reventados y algunos otros elementos que, por el lanzamiento de estos objetos, resultaron afectados", indicó Guzmán.



No obstante, uno de los asuntos que genera mayor preocupación es la presunta participación de menores de edad, incluso con capuchas, en estas vías de hecho. Así lo denunció en un comunicado la Alcaldía quien solicitó a los padres de familia y mayores a cargo verificar el paradero de estos y así evitar que se involucren en situaciones que pongan en riesgo su integridad.

El personero Guzmán destacó que en medio de los procedimientos policiales fue aprehendido uno de ellos, pero luego fue dejado en libertad: "Hubo un un menor aprehendido, pero el menor logró demostrar que no estaba en la manifestación y fue liberado, por eso fue liberado con el apoyo de la comisaría de familia y la intervención de la Personería Municipal", señaló el funcionario.

Otra de las acciones que mantienen en alerta a los organismos de seguridad en el territorio es la quema de vehículos en la vía principal que comunica a Medellín con la Costa Caribe. La Asociación de Transportadores de Carga denunció la quema de cinco vehículos de este tipo en menos de 24 horas, el último de ellos en pleno casco urbano de Caucasia.

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En videos virales en redes sociales se ha evidenciado la arbitrariedad de muchos de los que acuden a estos actos de vandalismo, pese a la colaboración que muchas veces encuentran en los conductores para detener sus vehículos.

A raíz de los recientes hechos donde el gobernador Andrés Julián Rendón ha respaldado la intervención por parte de la Policía, la Mesa Minera aseguró que no promueve actos vandálicos y exigió la presencia inmediata del Gobierno nacional para continuar los diálogos interrumpidos con preacuerdos alcanzados en 10 de los 20 puntos del pliego de peticiones inicialmente radicado.

En la mesa aún no se tocan algunos de los asuntos más álgidos relacionados con la formalización minera y los operativos de destrucción de maquinaria informal por parte del Ejército y la Policía.