Decretan toque de queda tras disturbios durante paro minero en El Bagre, Antioquia

Sigue la tensión en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta de las movilizaciones en medio del paro minero que ya completa más de una semana y pese a las conversaciones con delegado del Gobierno nacional, aún sin tocar los asuntos más álgidos relacionados con los operativos de la fuerza pública contra maquinaria informal destinada a estas labores.

Si bien para la tarde de este martes 24 de marzo programaron una caravana que partía desde el sector El Coliseo en el municipio de Caucasia y que, según los organizadores transcurrió sin novedades, las alteraciones al orden público se concentraron en el municipio de El Bagre.

Allí se reportaron bloqueos de vías, quema de llantas, lanzamiento de piedras y fuertes disturbios protagonizados por encapuchados que obligaron a la intervención de miembros del antiguo Esmad, principalmente para recuperar la movilidad por el puente La Libertad, una vía principal de la localidad y que comunica a otra zonas como el corregimiento de Palizada en Zaragoza.

Como consecuencia de la situación de orden público, casi todos los establecimientos comerciales y educativos cerraron sus puertas mientras la fuerza pública avanzaba en las acciones para recuperar la tranquilidad en la zona. De igual manera ya rige el toque de queda desde las 8 de la noche de este martes hasta las 6 de la mañana de este miércoles 25 de marzo.



Tras alteraciones al orden público en las últimas horas, la Alcaldía de El Bagre decretó toque de queda entre las 8:00 de la noche de hoy y las 6:00 de la mañana miércoles. #VocesySonidos pic.twitter.com/PfGePzxNe4 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 25, 2026

Las mismas fueron respaldadas por parte del gobernador Andrés Julián Rendón quien reiteró en sus redes sociales que “la libre manifestación llega hasta que se vulneran los derechos de los otros” y ha solicitado al ministro de Defensa el acompañamiento permanente para evitar que la situación se agrave.

La Mesa Minera rechazó los actos vandálicos y se desmarcó de los mismos indicando que no los promueven, pero sí solicitaron la presencia inmediata del Gobierno nacional en el territorio, así como a las autoridades departamentales que no sigan generando estigmas a la movilización.

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A esta hora intervención en El Bagre: total apoyo a nuestros uniformados @PoliciaColombia que cumplen con su deber y nos protegen a todos.

La libre manifestación llega hasta que se vulneran los derechos de los otros. pic.twitter.com/XS8tf6dIMe — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 24, 2026

Hay que recordar que ya en varios municipios de la región como Tarazá y Cáceres, al igual que en Caucasia, se han implementado medidas como el toque de queda nocturno, prohibición del parrillero hombre y ley seca para evitar situaciones de violencia.