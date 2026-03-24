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Decretan toque de queda tras disturbios durante paro minero en El Bagre, Antioquia

El gobernador de Antioquia respaldó las intervenciones de la fuerza pública para recuperar la tranquilidad en la región.

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