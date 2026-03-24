Con 4 puntos de concentración avanza el paro minero en Antioquia; hay presencia de la UNDMO

A la espera de que los delegados del Gobierno nacional regresen al Bajo Cauca antioqueño para continuar con los diálogos para levantar de manera definitiva el paro minero, la situación de orden público se ha agravado en las últimas horas luego de la quema de algunos vehículos, al parecer, por parte de algunos manifestantes.

La situación ha escalado tanto que, incluso, se ve como algunas personas están sacando lo que sería el cargamento de uno de estos vehículos atacados. Además, en el municipio de Caucasia se reportó el saqueo de un D1, situaciones que han provocado indignación en el departamento de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mencionó que debido a estos hechos y luego de que el Ministerio del Interior le diera el apoyo, se dio la orden de intervenir y por ello la UNDMO se mantiene en el territorio tratando de prevenir nuevas vías de hecho.

"Se registraron varios hechos de terror, afectaciones a la misión médica, quema de equipos, saqueo a establecimientos de comercio, y, por fortuna, la Policía Nacional, a través del ESMAD, recuperó y restableció el orden en aquellos sitios donde se había afectado", aseguró el mandatario.



Por ahora los mineros están en cuatro puntos: Caucasia, Cáceres, El Bagre y Tarazá, lugares en donde hay presencia activa de la Fuerza Pública en búsqueda de mitigar posibles riesgos.

Precisamente tratando de prevenir alteraciones, algunos municipios en la zona de injerencia del paro minero tomaron la decisión de adoptar algunas medidas restrictivas como el fin de evitar más quemas o saqueos.

En el caso de Tarazá, la Alcaldía Municipal decidió decretar hasta nueva orden el toque de queda entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana y también estableció ley seca en todo el municipio desde las 10:00 de la noche de cada días hasta que la medida sea levantada por las autoridades locales.

Publicidad

Por otro lado, la Alcaldía de Cáceres también decretó la ley seca desde las 10:00 p. m. y hasta nueva orden y, además, restringió el transporte de combustibles en recipientes, pipetas, barriles o cualquier envase informal, decisión a la que también se sumó el municipio de Tarazá.

Por último, y esperando que las negociaciones se retomen este jueves, la Alcaldía de Caucasia recordó que han sigue vigente la ley seca que fue impuesta hace varios días y que se mantendrá vigente hasta que las autoridades locales así lo consideren.