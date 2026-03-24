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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con 4 puntos de concentración avanza el paro minero en Antioquia; hay presencia de la UNDMO

Con 4 puntos de concentración avanza el paro minero en Antioquia; hay presencia de la UNDMO

Autoridades en los municipios de Tarazá y Cáceres toman medidas debido a la quema de vehículos y al saqueo de almacenes de cadena en medio del paro minero.

paro minero.jpg
Colfecar, ha elevado un llamado urgente al Gobierno nacional ante lo que califican como una situación insostenible.
Foto: @Colfecar en X.
Por: Felipe García Solano
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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