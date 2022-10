Ciudadanos opinan sobre la construcción de viviendas VIP al norte de Bogotá

Habitantes del norte de Bogotá opinaron en Blu Radio sobre la iniciativa del alcalde Gustavo Petro de construir Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en barrios exclusivos de la capital.

Uno de los vecinos de un predio que se utilizaría para la construcción de estas viviendas, ubicado en la calle 88 con carrera 11ª, aseguró que “la propuesta es compleja y no es porque no tengamos conciencia social, porque queremos ayudar a los pobres, pero esta no es la forma (…) y creo que si vendieran esos lotes a buen precio podrían construir vivienda social digna, porque sé que muchas de las casas que se han construido para gente de bajos recursos se entrega con muy malos acabados”.

Otra de las opiniones que captaron los micrófonos de Blu Radio por parte de la ciudadanía tomó como ejemplo que “en Francia el 20% de todas las comunas debe tener vivienda social y esto es una ley que se aplica en barrios tanto ricos como pobres. Sin embargo, esta medida se acompaña de otras como educación gratis y muy buenos servicios de salud y pensiones. En cuanto al caso de Bogotá, la medida necesita mucha plata y no sé si ese dinero se podría utilizar mejor en otros sectores”.

Además, habitantes del sector consideran “que la medida es noble porque es bueno tratar de generar igualdad social en el país, pero creo que aún no estamos preparados porque deberían tomarse otra serie de medidas previas para capacitar a la sociedad en general, porque el impacto puede ser muy grande y no estamos preparados todavía”.