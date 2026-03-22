En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueo de mineros
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ciudadanos recibirán importante ayuda para pagar el crédito de vivienda: así pueden aplicar

Ciudadanos recibirán importante ayuda para pagar el crédito de vivienda: así pueden aplicar

Un subsidio en Bogotá busca aliviar las cuotas de vivienda y evitar mora; así funciona el apoyo que podría ayudar a miles de familias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad