Ciudadanos recibirán importante ayuda para pagar el crédito de vivienda: así pueden aplicar

Adquirir una vivienda en Colombia todavía es una de las metas más importantes para los ciudadanos. Sin embargo, luego de firmar el crédito viene el verdadero dolor de cabeza que muchos no anticipan: sostener mes a mes el pago de las cuotas que, en medio de las tasas, pueden golpear el bolsillo.

En Bogotá, la situación ha llevado a que varias familias busquen alternativas para no caer en mora. Debido a ello, desde la administración distrital han impulsado programas para aligerar la carga de quienes compraron casa propia.

Uno de estos es liderado por la Secretaría Distrital de Hábitat, que busca evitar que los hogares pierdan su vivienda por problemas financieros.



Compradores recibirán ayuda para pagar cuotas

Por medio de “Reduce tu cuota”, impulsado por el programa “Mi Casa en Bogotá”, se busca apoyar a quienes tienen un crédito hipotecario o leasing habitacional.

El subsidio no se entrega de manera directa a las familias, sino que se gira a la entidad financiera para que el valor de la cuota mensual se reduzca, facilitando el cumplimiento de la obligación.



Entre los aspectos más importantes del programa están:



Apoyo de hasta $19 millones por beneficiario

Cobertura hasta por 48 meses

Aplicación directa sobre la cuota del crédito

Dirigido a vivienda VIS y VIP

Subsidio de hasta 14 salarios mínimos

Este esquema permite que las familias tengan un respiro en su flujo de caja y eviten atrasos en sus pagos.

Compra de vivienda en Colombia Foto: Tomada de Twitter @MinVivienda

¿Cómo solicitar el auxilio de vivienda en Bogotá?

El proceso para poder acceder a este beneficio no es automático. Los interesados deben realizar el trámite con la entidad financiera con la que adquirieron el crédito.

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Allí deberán solicitar el formulario correspondiente, diligenciarlo y radicarlo para que posteriormente sea evaluado por la Secretaría de Hábitat, que se encarga de verificar si se cumplen todos los requisitos.

Un punto clave es que el crédito ya debe estar aprobado. Es decir, este subsidio no es para comprar vivienda, sino para ayudar a pagarla.



Requisitos para acceder a “Reduce tu Cuota”

El programa tiene condiciones claras que buscan focalizar el apoyo en los hogares que realmente lo necesitan. No todos los propietarios pueden acceder.

Entre los requisitos principales se encuentran:

