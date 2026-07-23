Alerta Ideam hoy 23 de julio: pronostico del clima y lluvias en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el boletín de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este jueves 23 de julio de 2026. La entidad advirtió sobre un incremento relativo en la nubosidad y las precipitaciones en comparación con el día anterior, manteniendo en máxima alerta a decenas de municipios por emergencias naturales.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones más intensas se concentrarán en las regiones Pacífico, sur y centro del Caribe, norte y centro de la región Andina, así como en áreas de la Orinoquía y la Amazonía.



Alerta roja por deslizamientos en 51 municipios

La situación hidrometeorológica mantiene a un total de 317 municipios con algún grado de advertencia por deslizamientos de tierra a nivel nacional. Sin embargo, el nivel de máxima criticidad (alerta roja) cobija a 51 poblaciones, con una concentración preocupante en el departamento de Antioquia, que encabeza la lista con 12 municipios en riesgo inminente.

Le siguen en orden de impacto el departamento del Meta, con seis municipios bajo alerta roja, y Boyacá, con cuatro.

Mujer con sombrilla bajo la lluvia en Bogotá. Alcaldía de Bogotá.

En materia hidrológica, el riesgo por crecientes súbitas e inundaciones es crítico en la región de la Orinoquia, donde se registran 27 alertas rojas activas. Entre tanto, la macrocuenca Magdalena-Cauca reporta seis alertas rojas generales y dos puntuales.



Onda tropical 28 se aproxima al territorio nacional

Las condiciones atmosféricas actuales están influenciadas por el tránsito de la Onda Tropical 28, que se desplaza por el Atlántico oriental. Aunque actualmente se ubica cerca de las Antillas Menores, el reporte del Ideam proyecta su ingreso a Colombia para este sábado, lo que incrementará la inestabilidad atmosférica y las lluvias en la zona norte del país durante el fin de semana.



Paralelamente, las autoridades monitorean el mar Caribe continental, donde rige una alerta naranja por la alta velocidad de los vientos y la elevación en el oleaje en el sector central de la cuenca.



Lluvias y tiempo seco: el pronóstico para las principales ciudades

A pesar del aumento generalizado de la humedad, algunas regiones mantendrán tiempo seco, como la Alta Guajira y sectores específicos del altiplano Cundiboyacense y el Eje Cafetero.



Bogotá: durante la mañana se prevé predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Para la tarde, el Ideam pronostica un aumento de lluvias sobre el norte y los cerros orientales, afectando localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe y San Cristóbal, con una temperatura máxima de 18 °C

durante la mañana se prevé predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Para la tarde, el Ideam pronostica un aumento de lluvias sobre el norte y los cerros orientales, afectando localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe y San Cristóbal, con una temperatura máxima de 18 °C Medellín: probabilidad de lluvias moderadas a lo largo de la jornada y cielos parcialmente nublados. Temperatura máxima de 31 °C

probabilidad de lluvias moderadas a lo largo de la jornada y cielos parcialmente nublados. Temperatura máxima de 31 °C Cali: se prevén precipitaciones entre ligeras y moderadas con cielo predominantemente cubierto y máxima de 32 °C

se prevén precipitaciones entre ligeras y moderadas con cielo predominantemente cubierto y máxima de 32 °C Barranquilla: probabilidad de precipitaciones dispersas durante el día y máxima de 33 °C

probabilidad de precipitaciones dispersas durante el día y máxima de 33 °C Cartagena: lloviznas y precipitaciones ligeras con alta sensación térmica y máxima de 32 °C

lloviznas y precipitaciones ligeras con alta sensación térmica y máxima de 32 °C Bucaramanga: tiempo seco en la mañana y lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Temperatura máxima de 29 °C

A pesar del incremento del invierno en varios puntos geográficos, las altas temperaturas y la radiación propician incendios de cobertura vegetal en otras latitudes. El informe reporta 94 municipios amenazados por este fenómeno en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. De ellos, 10 están en alerta roja, siendo La Guajira el departamento más afectado con 7 municipios en máximo riesgo.