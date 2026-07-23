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Fuertes lluvias azotan a Bogotá y Cundinamarca: hay cortes de luz y cierre en la vía a los Llanos

El Ideam prevé que las precipitaciones se intensifiquen en las próximas horas. Varios municipios de la Sabana registran emergencias, mientras que la Transversal del Sisga permanece cerrada por deslizamientos.

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Lluvias, imagen de referencia
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Un panorama invernal complejo enfrenta Bogotá y gran parte del departamento de Cundinamarca debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Las autoridades han encendido las alarmas ante posibles emergencias viales y afectaciones en servicios públicos.

En Bogotá, el agua no da tregua. La situación se replica en municipios del occidente de la Sabana como Mosquera, Madrid, Funza, Chía y Cota; en Soacha, hacia el sur; y en poblaciones de los cerros orientales como La Calera, Choachí y Fómeque. Frente a este escenario, las autoridades de tránsito han hecho un llamado urgente a los conductores para que reduzcan la velocidad, mantengan la distancia de seguridad y estén alerta ante encharcamientos e inundaciones en los principales corredores viales.

Publicación de Enel con el corte de energía
Varios municipios de Cundinamarca se quedaron sin luz la noche del 22 de julio de 2022

Sin luz en cinco municipios y alertas del Ideam

Las inclemencias del clima ya dejan repercusiones en la infraestructura eléctrica. Al menos cinco municipios de Cundinamarca —Anolaima, Zipacón, Cachipay, Facatativá y Bojacá— reportan fallas continuas en el servicio de energía. Al respecto, la empresa Enel confirmó que sus cuadrillas y equipos técnicos se desplegaron en la zona para identificar las causas exactas de la interrupción y restablecer el fluido lo antes posible.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que las lluvias se intensificarán durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves en gran parte del territorio nacional. Se prevé que los mayores volúmenes de precipitación se concentren en las regiones Caribe, Pacífico, Orinoquia y Amazonía, así como en sectores del interior en Antioquia y Santander.

Estado de las vías: Cierre en la Transversal del Sisga

Las lluvias de la madrugada causaron estragos en la movilidad hacia los Llanos Orientales:

  • Transversal del Sisga (Cerrada): La principal ruta alterna entre Bogotá y los Llanos se encuentra cerrada de manera preventiva. La emergencia se concentra en el tramo entre Santa María (Boyacá) y San Luis de Gaceno. La concesión vial reportó al menos cuatro puntos críticos afectados por caída de rocas, deslizamientos de tierra y árboles sobre la calzada. Por el momento, no hay una hora estimada de reapertura mientras avanzan las labores de remoción de remoción de escombros y evaluación del terreno.
  • Vía Bogotá - Villavicencio (Operativa): El principal corredor vial entre la capital y el Meta continúa operando con normalidad. La única novedad reportada por la concesionaria Coviandina es un paso alterno entre el kilómetro 44+700 y el peaje de Naranjal, debido a trabajos programados de mantenimiento en el túnel Renacer.

Recomendación a los viajeros: Se aconseja verificar el estado de las vías a través de las redes oficiales de la Policía de Tránsito (#767) antes de emprender viajes intermunicipales.

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