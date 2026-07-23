Fuertes lluvias azotan a Bogotá y Cundinamarca: hay cortes de luz y cierre en la vía a los Llanos

Un panorama invernal complejo enfrenta Bogotá y gran parte del departamento de Cundinamarca debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Las autoridades han encendido las alarmas ante posibles emergencias viales y afectaciones en servicios públicos.

En Bogotá, el agua no da tregua. La situación se replica en municipios del occidente de la Sabana como Mosquera, Madrid, Funza, Chía y Cota; en Soacha, hacia el sur; y en poblaciones de los cerros orientales como La Calera, Choachí y Fómeque. Frente a este escenario, las autoridades de tránsito han hecho un llamado urgente a los conductores para que reduzcan la velocidad, mantengan la distancia de seguridad y estén alerta ante encharcamientos e inundaciones en los principales corredores viales.

Varios municipios de Cundinamarca se quedaron sin luz la noche del 22 de julio de 2022

Sin luz en cinco municipios y alertas del Ideam

Las inclemencias del clima ya dejan repercusiones en la infraestructura eléctrica. Al menos cinco municipios de Cundinamarca —Anolaima, Zipacón, Cachipay, Facatativá y Bojacá— reportan fallas continuas en el servicio de energía. Al respecto, la empresa Enel confirmó que sus cuadrillas y equipos técnicos se desplegaron en la zona para identificar las causas exactas de la interrupción y restablecer el fluido lo antes posible.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que las lluvias se intensificarán durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves en gran parte del territorio nacional. Se prevé que los mayores volúmenes de precipitación se concentren en las regiones Caribe, Pacífico, Orinoquia y Amazonía, así como en sectores del interior en Antioquia y Santander.



Estado de las vías: Cierre en la Transversal del Sisga

Las lluvias de la madrugada causaron estragos en la movilidad hacia los Llanos Orientales:

Transversal del Sisga (Cerrada): La principal ruta alterna entre Bogotá y los Llanos se encuentra cerrada de manera preventiva . La emergencia se concentra en el tramo entre Santa María (Boyacá) y San Luis de Gaceno. La concesión vial reportó al menos cuatro puntos críticos afectados por caída de rocas, deslizamientos de tierra y árboles sobre la calzada. Por el momento, no hay una hora estimada de reapertura mientras avanzan las labores de remoción de remoción de escombros y evaluación del terreno.

La principal ruta alterna entre Bogotá y los Llanos se encuentra . La emergencia se concentra en el tramo entre Santa María (Boyacá) y San Luis de Gaceno. La concesión vial reportó al menos cuatro puntos críticos afectados por caída de rocas, deslizamientos de tierra y árboles sobre la calzada. Por el momento, mientras avanzan las labores de remoción de remoción de escombros y evaluación del terreno. Vía Bogotá - Villavicencio (Operativa): El principal corredor vial entre la capital y el Meta continúa operando con normalidad. La única novedad reportada por la concesionaria Coviandina es un paso alterno entre el kilómetro 44+700 y el peaje de Naranjal, debido a trabajos programados de mantenimiento en el túnel Renacer.

Recomendación a los viajeros: Se aconseja verificar el estado de las vías a través de las redes oficiales de la Policía de Tránsito (#767) antes de emprender viajes intermunicipales.