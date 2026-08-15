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Coca-Cola entregó más de 76 mil litros de hidratación a comunidades afectadas tras el terremoto

La compañía también dispuso cuatro camiones para trasladar ayudas y habilitó un centro de acopio en Bogotá para apoyar la atención de la emergencia.

Plaza de Bolívar de Pereira, afectada por el terremoto.
Plaza de Bolívar de Pereira, afectada por el terremoto. Foto: EFE.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El sector privado sigue movilizando ayudas para atender la emergencia ocasionada por el terremoto de 7,4 grados que sacudió al país. El Sistema Coca-Cola ha entregado más de 76 mil litros de agua y bebidas hidratantes durante los primeros cinco días de atención a la emergencia provocada por el terremoto que afectó a Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. El volumen entregado equivale a cerca de ocho carrotanques con capacidad de 10 mil litros cada uno.

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Además de la distribución de hidratación, Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA activaron su plan de atención a desastres y han apoyado el traslado de ayudas humanitarias. Dos camiones, con capacidad de 10 toneladas cada uno, fueron utilizados para movilizar donaciones desde el centro de acopio de Vive Claro hasta el aeropuerto de Bogotá, en coordinación con LATAM Airlines. Otros dos vehículos transportaron ayudas hacia los municipios de El Águila y El Cairo, en el norte del Valle del Cauca.

terremoto en Pereira.jpg
Terremoto en Pereira.
Foto: AFP.

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La empresa también habilitó como centro de acopio un establecimiento ubicado en la carrera 15 con calle 100, en Bogotá, y desde el viernes 14 de agosto puso en marcha rutas para recoger donaciones en distintos sectores de Bogotá y Medellín.

Por otra parte, la Fundación Coca-Cola informó que está canalizando donaciones a través de organizaciones sociales que trabajan en alimentación, salud y atención humanitaria. La compañía también dispuso un espacio de descanso para el grupo de rescatistas mexicanos conocido como “Los Topos”, que participa en las labores de búsqueda y rescate en Cali.

Terremoto en Buenaventura
Terremoto en Buenaventura.
Foto: Redes sociales

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Según el Sistema Coca-Cola, durante los próximos días continuará con la entrega de agua y bebidas hidratantes, así como con el traslado de ayudas, de acuerdo con los requerimientos de las comunidades y las autoridades en las zonas afectadas.

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