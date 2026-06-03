Colapso vial entre Puerto López y Puerto Gaitán pone en riesgo la soberanía alimentaria del país

Un SOS urgente lanzó la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) ante el avanzado estado de deterioro que presenta la Ruta 40, la vía que comunica a los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

La combinación de la erosión del terreno y el fuerte aumento del caudal del río Metica está socavando la infraestructura a la altura del puente Carlos Lleras Restrepo. Por esta vía se movilizan diariamente más de 1.500 tractomulas encargadas de abastecer de granos y alimentos al centro del país.

Los gremios advierten que las afectaciones económicas y el desabastecimiento ya empezaron a sentirse. Distribuidas en tres grandes alarmas productivas, señalan que actualmente se encuentra frenado y gravemente afectado el transporte de 30.000 toneladas de maíz que están en pleno proceso de comercialización.

Para el mes de agosto se tiene previsto el inicio de la cosecha de cerca de 90.000 hectáreas de soya. Los productores estiman movilizar más de 210.000 toneladas de esta leguminosa por esta vía, un volumen que hoy no tiene garantías de salida.



Entre agosto y septiembre está proyectada la siembra de maíz de la segunda mitad del año. Al estar bloqueada la vía, los agricultores no pueden ingresar la maquinaria, las semillas, los fertilizantes ni los insumos básicos para iniciar las labores del campo.