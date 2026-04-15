Colombia alista ley para proteger a niños en las vías: más de 500 mueren al año en accidentes

Colombia está a punto de definir una medida que podría cambiar el panorama de la seguridad vial infantil. El Congreso avanza hacia el último debate del Proyecto de Ley 423 de 2025 Cámara / 057 de 2024 Senado, que busca hacer obligatorio el uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) en vehículos particulares.

La iniciativa, conocida como “Ley de Sillas Seguras” o Ley Guillermo Viecco, llega a su fase definitiva en un contexto alarmante: los siniestros viales se consolidan como la segunda causa de muerte en menores de 15 años en el país.

Las cifras reflejan la gravedad del problema. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2024 murieron 438 menores en accidentes de tránsito y 2.278 resultaron lesionados. Para 2025, el panorama empeoró: 514 niños, niñas y adolescentes fallecieron y más de 2.200 sufrieron heridas.

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Uno de los datos más críticos apunta a una falla estructural en la prevención: el 89 % de los menores que viajan en vehículos no cuenta con sistemas de protección adecuados, lo que aumenta significativamente el riesgo de muerte o lesiones graves en caso de choque.



Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido que el uso correcto de sillas infantiles puede reducir hasta en un 60 % las muertes en siniestros viales y disminuir entre un 19 % y un 80 % el riesgo de lesiones graves.