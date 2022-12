Colombia conmemora 30 años del holocausto del Palacio de Justicia

militar del Palacio de Justicia, que dejó cerca de un centenar de muertos y once desaparecidos, uno de los episodios más trágicos de su historia. Vea también: Fotos y videos: Así reportaron los medios la toma del Palacio de Justicia ).

En nombre del Estado colombiano, Santos pedirá perdón por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en pleno centro de Bogotá, mientras que familiares de las víctimas harán su propio homenaje horas después de la ceremonia oficial.

Treinta años después de aquel sangriento episodio, calificado como uno de los "más vergonzosos y graves de la historia del país en la centuria precedente" por la Comisión de la Verdad que a mediados de la década pasada investigó lo sucedido, el país sigue sin cerrar las heridas que dejó lo que se conoce como el "Holocausto del Palacio de Justicia".

El asalto de la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado fue perpetrado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) a plena luz del día y durante 28 horas los colombianos asistieron estupefactos a la acción guerrillera y posterior recuperación militar a sangre y fuego del edificio que fue pasto de las llamas y reducido a escombros.

El saldo no pudo ser más trágico, 98 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente Alfonso Reyes Echandía, decenas de heridos y once desaparecidos por los que el jefe de Estado pedirá perdón mañana. (Vea también: Perdón de Belisario Betancur es muy bien recibido por las víctimas: MinJusticia ).

"El Estado colombiano, respetuoso de sus obligaciones internacionales, busca con este acto contribuir con la reparación integral de las víctimas y realizar un llamado a la sociedad con el fin de evitar que hechos como los ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 se vuelvan a repetir", señala un comunicado divulgado hoy por la Casa de Nariño.

El presidente obrará "en cumplimiento de la medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (CorteIDH) en una sentencia del 14 de noviembre del año pasado sobre el caso de de los desaparecidos reconocidos oficialmente.

La sentencia tiene que ver con el caso de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, y los otros diez desaparecidos, por la cual ese organismo condenó al Estado colombiano por su responsabilidad, le ordenó esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y el pago de indemnizaciones.

En su fallo, la CorteIDH tuvo en cuenta los testimonios que dan cuenta de que la mayoría de los desaparecidos fueron reconocidos por familiares o amigos en vídeos o fotografías de la salida de rehenes del Palacio. (Lea además: Podcast: Las preguntas sin respuesta del caso Palacio de Justicia )

El rastro de ellos se perdió después de ser conducidos por militares a la histórica Casa del Florero y luego a cuarteles.

En la misma Plaza de Bolívar en la que Santos estará mañana para rendir homenaje a las víctimas frente al reconstruido Palacio de Justicia, los familiares de los desaparecidos y organizaciones sociales se darán cita posteriormente para recordarlos con actividades culturales y pedir el fin de la impunidad.

Los procesos judiciales por el asalto y recuperación del Palacio tienen 100.000 folios y dos militares retirados de alto rango condenados, mientras que del comando de 35 guerrilleros del M-19 que participó en la toma solo sobrevivió una mujer que escapó entre los rehenes que salieron con vida y vive en el exterior, según se supo años después.

Uno de los condenados es el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien era comandante de la XIII Brigada del Ejército, que lideró la operación militar, y el otro es el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, en la época comandante de la Escuela de Caballería, que tuvo activa participación en la acción.

La Comisión de la Verdad concluyó en su informe de 2009 que "todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia" como parte de la guerra de los narcotraficantes contra la extradición.

EFE