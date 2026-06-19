El Gobierno colombiano expulsó este jueves a Ronald Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’, considerado uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana 'Los Choneros' y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', máximo líder de esa organización, informó Migración Colombia.

Alias ‘Javi’, quien era requerido mediante una notificación roja de Interpol, fue detenido esta semana en Bogotá en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, las autoridades ecuatorianas y organismos de inteligencia de ambos países.

"Las organizaciones criminales transnacionales buscan aprovechar las fronteras para expandir sus operaciones. La respuesta de este Gobierno es igual de contundente: cooperación, intercambio de información y acciones coordinadas que les cierren cualquier espacio de actuación en la región", afirmó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

Luego de la captura de Macías, Migración Colombia comenzó el procedimiento administrativo que permitió su entrega a las autoridades de Ecuador para que responda ante la justicia de ese país por presunto lavado de activos.



Colombia expulsa al narcotraficante ecuatoriano alias 'Javi', hermano de 'Fito' // Foto: suministrado

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que el detenido lideraba las operaciones de expansión internacional de 'Los Choneros' y que residía en Colombia bajo una identidad falsa.

Además, forma parte de una investigación por presunto lavado de más de 25 millones de dólares supuestamente procedentes de actividades ilícitas.

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Arriero recordó que esta expulsión se suma a otras realizadas recientemente de ciudadanos requeridos por la justicia ecuatoriana, entre ellos alias 'Fede', integrante de Los Choneros que había escapado de una cárcel y por quien se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares.

La abogada Angela López, apoderada en Colombia de Javier Macías Villamar, alias 'Javi', afirmó que su cliente se encontraba en proceso de formalización de una captura con fines de extradición cuando Migración Colombia ejecutó su expulsión del país.

Señaló que Ecuador habría declinado la orden de extradición, lo que permitió la expulsión en pocas horas. López calificó el procedimiento como “una práctica irregular” y sostuvo que “es un trámite con un trasfondo de temeridad, puesto que la expulsión es inmediata y violaron su debido proceso frente a la captura que él tenía vigente".

Javier Macías Villamar, hermano de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, camino a El Encuentro. pic.twitter.com/i0sD35TqAm — John Reimberg (@JohnReimberg) June 19, 2026