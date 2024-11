Colombia finalmente reemplazará los aviones Kfir: Petro confirmó compra de nueva flota

El presidente Gustavo Petro confirmó desde el Comando Aéreo de Mantenimiento que finalmente Colombia eligió al proveedor que venderá la flota de aviones de combate con el fin de reemplazar los Kfir, que ya cuentan con más de 50 años de servicio en el país.

Según el primer mandatario, la compra de las aeronaves no generará un impacto fiscal.

“Hemos tomado la decisión dada la vejez de la actual flota estratégica, reemplazarla por aviones nuevos de última tecnología. Ya hemos tomado decisiones. Quiero anunciar que esa nueva flota de aviones, de la flota estratégica de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia , no va a causar un impacto fiscal para este año, ni para el año entrante, ni para el que sigue. Mirando lo que los economistas llaman el plan financiero mediano plazo”, dijo Petro.

Aviones Kfir // Foto: Twitter @FuerzaAereaCol

Dijo el presidente Gustavo Petro, además, que Colombia ha empezado a lograr negociaciones que permiten los suficientes años de gracia para que el pago de los nuevos aviones, cuyo origen aún no confirmó, no impacte en la actual crisis fiscal presupuestaria de Colombia. “Es a precios justos y con las mejores condiciones fiscales para Colombia”, añadió el mandatario.

El presidente no confirmó si la compra se hará finalmente o no con la empresa Saab de origen sueco, compañía que vendería una flotilla de aviones Gripen. Sin embargo, dijo Gustavo Petro que será una compra ‘offset’, que consiste en que el vendedor proveerá a Colombia de algún servicio a cambio de la decisión de compra de la flota de aviones.

“Ojalá me inviten a subirme en uno de esos aviones. No es bueno que un país se dedique a comprar armas sin una especie de compensación por el uso de sus recursos en ese tipo de tecnología que al final, pues representa es una tecnología de la guerra y de la defensa. A eso se le ha llamado el offset y el Gobierno actual que represento ha decidido una negociación específica sobre el offset que es lo que el país y la empresa constructora de ese tipo de tecnología puede ofrecerle a Colombia que no es de guerra, sino cuál es el ofrecimiento en materia de paz”, añadió.