Colombia ha dado todo el apoyo posible en esta tragedia de Ecuador: embajador

El embajador aseguró que el Gobierno colombiano ha dado todo el apoyo “posible” en la tragedia de Ecuador “y aunque quisiéramos ayudas directas para nuestros connacionales, las normas internacionales no lo permiten, lo que hacemos es dar todo al Gobierno de Ecuador para que ellos lo repartan”. (Vea También: Disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes en Manta )

Recordó que el Gobierno se encuentra repatriando a los colombianos que realicen la solicitud y que “Ecuador acepte sin problema”. (Vea también: Repatriados 5 fallecidos y 34 colombianos sobrevivientes al terremoto en Ecuador )

Explicó que la cifra de colombianos que no han podido ser localizados pues “recibimos reportes de familiares que dicen que su ser querido estaba en la zona del terremoto y no han sabido nada, el problema es que la gente cuando se va a vivir a otro país no se registra por lo cual la base de datos no es suficientes y por eso buscarlos se dificulta un poco”.

Dijo que principalmente se está realizando la localización de los 169 colombianos con información entregada por sus familiares “más el trabajo de decenas de personas en la Cancillería para poder encontrarlos”. (Vea también: Correa anuncia incremento de dos puntos al IVA como medida temporal por sismo )

Panesso afirmó que la Cancillería está realizando un trabajo de orientación con todos los colombianos que lo han solicitado, “tenemos varios puntos disponibles para que se acerquen y podamos ayudarlos”.