Colombia Justa Libres demanda ante Consejo de Estado supuesto fraude electoral

Por considerar que no le fueron contabilizados más de 130.000 votos en las pasadas elecciones legislativas, con los cuales obtendría una cuarta curul en el Senado, el movimiento político cristiano Colombia Justa Libres radicó este martes una demanda ante el Consejo de Estado.

A través de un comunicado, la colectividad expresa que “no aparecen unos 135.000 que se depositaron por ese movimiento político en varios departamentos y que fueron reportados por los votantes ante los directivos de la colectividad y los miles de testigos electorales dispuestos para la vigilancia del proceso electoral”.

El senador John Milton Rodríguez, vocero de Colombia Justa Libres, expresó que sus abogados “t

raen una seria argumentación legal para reclamar miles de votos que están suficientemente documentados y que no aparecen en el escrutinio final”.

El senador indicó, además, que tuvieron 2.000 voluntarios que actuaron como testigos y observadores electorales, lo que permitió presentar 11.000 reclamaciones solamente en Bogotá.

“Algo similar ocurrió en el Valle del Cauca y en la Costa Atlántica, entre otras regiones, donde los propios votantes constataban que sus votos no aparecían. Tenemos el caso particular del hoy representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, cuyo voto no apareció́ en la mesa en donde sufragó”, dijo Rodríguez.

Pese a quedar por fuera del Congreso en el preconteo de marzo pasado, los escrutinios que adelantó el Consejo Nacional Electoral les entregaron tres curules en el Senado. Con esta reclamación buscan una cuarta curul en esa misma Cámara.

