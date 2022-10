Colombia no está de acuerdo con aplicación de Carta Democrática a Venezuela: Holguín

La canciller María Ángela Holguín señaló desde Costa Rica que no el gobierno colombiano no comparte la idea de aplicar la Carta Democrática a Venezuela ni que se expulse al vecino país de la organización de Estados Americanos.



“No creemos en la expulsión de Venezuela de la OEA ni en la aplicación de la Carta Democrática, creemos es en el diálogo”, dijo Holguín.



“Lo hemos dicho y lo dijimos en la OEA, creemos que la solución es entre venezolanos, que el diálogo es urgente entre los venezolanos, un diálogo comprometido, que no se paren de la mesa, que insistan en que tienen que buscar una solución, no solo temporal sino a largo plazo como país”, agregó la canciller.



Holguín también manifestó que es necesario que el vecino país establezca un cronograma para los cargos públicos y gobernantes, además de liberar a los presos políticos.



“Hay unas situaciones que hemos reiterado, también que es urgente que haya un cronograma electoral para gobernadores que no se hizo el año anterior, para alcaldes y presidencial para el año entrante, que la Asamblea retome sus poderes, que liberen a los presos políticos, eso lo hemos dicho, lo hemos reiterado, creemos que ese es el capítulo para que Venezuela solucione su problemas”, concluyó Holguín.