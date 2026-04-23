Colombia ocupa el puesto 76 en el Índice de Dominio del Inglés de EF Education First

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, crece la expectativa no solo por el evento deportivo, sino por los retos que implica la interacción global que lo rodea.

En ese contexto, el nivel de inglés en Colombia vuelve a entrar en discusión, al evidenciarse como una limitación para la comunicación en escenarios internacionales.

De acuerdo con el EF English Proficiency Index, el país ocupa el puesto 76 a nivel mundial en dominio del idioma, situándose por debajo de varios países de América Latina.

Este resultado refleja, según especialistas, dificultades estructurales en los modelos de enseñanza, caracterizados por metodologías tradicionales y grupos numerosos que avanzan de forma homogénea, sin atender diferencias individuales.



El bajo nivel de inglés no solo incide en el ámbito educativo, sino también en el acceso a oportunidades laborales.

En un entorno globalizado, gran parte de la información académica, científica y tecnológica se encuentra en este idioma, lo que restringe el acceso al conocimiento para quienes no lo dominan.

Además, expertos advierten que esta situación puede afectar la competitividad del país frente a la región.

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La limitada capacidad de comunicación en inglés podría incidir en la atracción de inversión extranjera y en el desarrollo de sectores como tecnología, ingeniería y servicios globales.

Frente a este panorama, se plantea la necesidad de fortalecer el aprendizaje del idioma desde edades tempranas, aprovechando la capacidad de adquisición lingüística durante la primera infancia.

Asimismo, se señala la importancia de equilibrar actividades formativas que incluyan habilidades clave como lectura, matemáticas e inglés.

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En el marco de un evento global como el Mundial de 2026, donde convergen culturas e idiomas, el dominio del inglés se perfila como una herramienta central para la interacción internacional.

El desafío para Colombia radica en cerrar las brechas existentes y posicionar el aprendizaje del idioma como una prioridad educativa en los próximos años.