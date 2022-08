Colombia y Venezuela acuerdan reunión entre congresistas previo encuentro Petro-Maduro

Al menos tres reuniones sostuvo este martes el embajador Armando Benedetti en Caracas, Venezuela, con los más altos representantes del Gobierno de Nicolás Maduro.

La primera reunión fue con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de quien dijo es una mujer “muy querida e inteligente”; luego, en la Asamblea Nacional, con Diosdado Cabello como jefe de la fracción parlamentaria y después con Jorge Rodríguez, presidente del legislativo.

Los temas tratados en las dos primeras reuniones no fueron detallados, aunque aseguró el embajador que todo gira alrededor del restablecimiento pleno de las relaciones.

No obstante, Jorge Rodríguez sí informó que están coordinando una reunión entre senadores colombianos y diputados venezolanos.

“Estamos conversando con la comisión segunda del Congreso de Colombia y estamos conversando con el presidente a los efectos de anunciar el tipo de encuentro que realizaremos”, añadió Rodríguez.

Esa reunión sería para septiembre y la de los mandatarios Nicolás Maduro y Gustavo Petro para octubre, según comentó a las afuera uno de los asistentes al encuentro.

El embajador Benedetti, además, insistió mucho en que debe ser diplomático y enfocarse en el restablecimiento total de las relaciones.

“Nadie por una línea imaginaria debe dividir a unos hermanos, lo que se hizo de romper las relaciones fue una cosa bastante. Maduro me dijo ayer que no podía hablar como senador, (…) ayer Maduro me echó como tres vainazos que no podía hablar como senador, sino como embajador”, dijo.

