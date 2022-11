Colombia ya firmó acuerdo de intercambio de información militar con la OTAN

Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Romero aseguró que Pinzón firmó con el embajador Alexander Vershbow un acuerdo que sienta las bases de diálogo para una futura cooperación.

El acuerdo, puntualizó la vocera, es de intercambio de seguridad e información y no militar.

Aclaró que con la firma Colombia no pretende ser miembro de la OTAN porque simplemente no puede. “El hecho de que un país firme un acuerdo no significa que sea miembro, pero es vital tener socios de todo el mundo y Colombia es un país importante”, declaró.

Esto acuerdo le permite a las Fuerzas Armadas elevar sus estándares técnicos y profesionales al nivel de los países más desarrollados del mundo.