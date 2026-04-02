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Blu Radio  / Nación  / Colombianos en el exterior podrán renovar pasaportes sin cita previa y con jornadas extendidas

Colombianos en el exterior podrán renovar pasaportes sin cita previa y con jornadas extendidas

Los consulados de Estados Unidos, España y Chile ampliarán sus horarios de atención y ofrecerán un 10 % de descuento a quienes presenten su certificado electoral por haber votado en las pasadas elecciones al Congreso.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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