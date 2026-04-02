Colombianos en el exterior podrán renovar pasaportes sin cita previa y con jornadas extendidas

La Cancillería de Colombia anunció este lunes que, entre el 6 y el 30 de abril, implementará jornadas extendidas de atención en varios consulados de Estados Unidos, España y Chile, con el objetivo de facilitar la expedición y renovación de pasaportes para los ciudadanos colombianos en el exterior.

Durante este periodo, los consulados de ciudades como Nueva York, Newark, Miami y Orlando, así como Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y Santiago de Chile, ofrecerán horarios ampliados de lunes a viernes y habilitarán atención los sábados, desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. La medida busca brindar mayor flexibilidad a quienes, por razones laborales o personales, no pueden realizar el trámite en los horarios habituales.

Los ciudadanos podrán realizar los trámites sin necesidad de agendar cita previa. Los mayores de edad deberán presentar la Cédula de Ciudadanía original, mientras que para los menores de edad se requerirá copia auténtica del registro civil de nacimiento con espacio de notas recíprocas y la presencia de uno de los padres debidamente identificado.

El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas Foto: Blu Radio

Los consulados podrán solicitar documentación adicional para verificar la cadena de nacionalidad, según la normativa vigente.



Adicionalmente, quienes participaron en las pasadas elecciones al Congreso podrán acceder a un 10 % de descuento en el trámite, presentando su certificado electoral.

Con estas jornadas extendidas, la Cancillería reafirma su compromiso con los colombianos en el exterior, promoviendo una atención más cercana, oportuna y eficiente, y facilitando el acceso a los servicios consulares.