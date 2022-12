Con nueve carrotanques, tumaqueños tratan de superar falta de agua tras atentado

El alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, se refirió en Mañanas BLU al desastre ambiental que se vive en la zona luego del atentado que las Farc perpetraron el lunes contra el Oleoducto Transandino, en el sur de Colombia, que causó el derrame de 410.000 galones de crudo.

“Es una situación muy compleja, es el peor atentado de derrame de crudo que hemos tenido acá, sin precedentes”, dijo (Lea también: Presidente Santos y ministros viajan a Tumaco por emergencia ambiental )

El ataque del grupo guerrillero dejó sin agua potable a más de 150 mil personas ya que la mancha de crudo contaminó los ríos Cuanapí, Rosario y Mira, entre otros afluentes.

“En este momento tenemos operando nueve carrotanques y esperamos que para este fin de semana tengamos un total de 20. Hemos calculado que no solamente hay que llevarle agua a los habitantes de la zona urbana sino también a la rural que no pueden tomarla del río porque la mancha no lo permite”, aseguró (Lea también: Activan plan de choque por atentado de Farc que dejó sin agua a Tumaco )

Tras el ataque, Ecopetrol colocó cinco barreras para contener el derrame, una de ellas en la bocatoma del acueducto de Tumaco, medida que se espera sea suficiente para evitar que el vertido llegue a la población.

Con Efe