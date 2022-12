Con principio de acuerdo ganó el país y la educación: Tarsicio Mora

Tarsicio Mora, uno de los sindicalistas que negoció el principio de acuerdo con el Gobierno Nacional, dijo en Mañanas BLU que con esto ganó el país, ganaron los niños y ganó la educación. (Lea también: Maestros evaluarán a otros docentes para determinar la calidad educativa: Parody )



Además, manifestó que con esto se manda un mensaje claro en el tema de la paz porque en medio de la divergencia se demostró que se puede dialogar.



“Ganó el país, ganaron los niños, ganó la educación y se dio una muestra muy significativa que en medio del conflicto se pueden buscar acuerdos”, dijo.



Sobre el tema de la evaluación, Mora dijo que “como en todo hay que saber que no se lograron todas las cosas” y que queda una satisfacción porque que esta será diagnóstica-evaluativa. (Lea también: Gobierno y educadores llegaron a un principio de acuerdo para levantar el paro )



“Es bueno que los docentes sean quienes evalúen a los docentes y no va a parecer alguien que no esté en el mundo pedagógico”, dijo al afirmar que estos procesos se han hecho en otras partes del mundo con buenos resultados.





El principio de acuerdo



El sindicato de los profesores públicos de Colombia, en huelga desde hace dos semanas, y el Gobierno llegaron esta madrugada a un "principio de acuerdo" que permitirá levantar la protesta que tiene sin clases a cerca de nueve millones de estudiantes, informaron hoy fuentes oficiales.



El acuerdo, cuyos detalles no han sido divulgados, será sometido a votación de las bases, dijo a periodistas el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien oficia de mediador entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

"Luego de varios días de conversaciones y de haber atendido de manera inmediata la invitación que hizo la Defensoría al Gobierno nacional y a Fecode, se ha llegado a un principio de acuerdo y hoy, luego de las consultas que hará Fecode, se hará el anuncio de la hora de levantamiento del paro", manifestó Otálora.

El "principio de acuerdo" se logró en una ronda de diálogos que comenzó en la tarde de ayer y que se prolongó hasta esta madrugada, a la que las partes llegaron con la disposición de flexibilizar sus posturas.

En la parte salarial, una de las varias reivindicaciones que el pasado 22 de abril llevó a unos 300.000 maestros de primaria y secundaria a iniciar la huelga, Fecode había reducido sus peticiones de aumento del 28 al 16 %, mientras el Gobierno había aumentado su oferta del 10 al 12 %.

En otro motivo de discordia, el examen de conocimientos que los educadores deben aprobar para ascender y que Fecode pedía eliminar, porque, aseguran, se basa en parámetros injustos, el Gobierno planteó fórmulas para modificarlo.

En un discurso que dio anoche en la entrega del Premio Innova 2014, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que la comisión negociadora del Gobierno, formada por los ministros de Educación, Gina Parody; Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Trabajo, Luis Eduardo Garzón, estaba "tratando de convencer a los maestros que están representados en Fecode" de la necesidad de esas pruebas.

Según Santos, "la evaluación es fundamental para poder progresar y para poder tener mejor calidad en la educación. Y el problema de esto es que si no hacemos eso, pues nos vamos a quedar atrasados de por vida".

A pesar del arreglo, Fecode llevará a cabo la multitudinaria "toma de Bogotá" programada para hoy, cuando se cumplen dos semanas de la huelga, que se espera sea levantada en la tarde o noche de este miércoles.

La votación del acuerdo por parte de las bases se hará justamente después de esa manifestación, que debe concluir en la céntrica Plaza de Bolívar.

El presidente de Fecode, Luis Grubert, dijo ayer antes del inicio de la reunión que 50.000 profesores de diferentes regiones del país llegarán hoy a Bogotá para participar en esa protesta. EFE