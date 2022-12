Concejal Miguel Uribe llamó a Petro “sinvergüenza”

El concejal Miguel Uribe armó una pelea en el Concejo de Bogotá por decirle “sinvergüenza” al alcalde Gustavo Petro. (Lea también: Distrito reconoce que no alcanzará a dejar adjudicada la licitación del metro )



Los funcionarios de la Alcaldía se retiraron del recinto y dijeron que no volverán a los debates de control político, hasta que no haya garantías de respeto, y sanciones contra el concejal.



Uno a uno, la secretaría General, la de Gobierno, la de Movilidad, el director del IDU y el gerente de Transmilenio se retiraron indignados por la ofensa al alcalde. (Lea también: Mantenimiento Vial no contrató ningún chamán: Gustavo Petro )



Tras leer en su celular el significado de la expresión, la secretaría de Gobierno, Gloria Flórez, dejó el estrado visiblemente ofendida por la situación.